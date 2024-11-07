РФ атакувала Київ "шахедами" — у кількох районах пожежі, є постраждалі

Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.

Що відомо про наслідки атаки дронів РФ на Київ

Як повідомили в КМВА, у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.

Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих.

Фото - ДСНС України

У Печерському районі сталося загоряння ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Без постраждалих.

У Солом’янському районі виникла пожежа на території підприємства – горіли склади на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Фото - ДСНС України

Також, за попередніми даними, уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В Оболонському районі відбулося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загорання у житловому будинку. Інформація уточнюється.

Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки РФ на Київ

За словами начальника КМВА Сергія Попка, наслідки російського дронового удару по столиці фіксуються вже у шести районах.

Також відомо про двох постраждалих.

Разом з тим не уточнено, в якому саме районі Києва саме постраждала друга людина, позаяк до того повідомлялося про травмованого - у Солом'янському районі.

Пізніше а адміністрації поінформували, що шостий район, де також фіксувалися наслідки падіння уламків російських БПЛА - Дарницький.

Там відбулося падіння фрагментів безпілотника окупантів на відкриту місцевість.. Й у цьому районі обійшлося без пожежі та потерпілих.