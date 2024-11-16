Чи може Росія одночасно обстріляти Україну десятками ракет "Калібр" — відповідь ВМС ЗСУ

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росіяни мають у Чорному морі 8 ракетоносіїв загальним пуском у 52 ракети, але прецедентів одночасного їх застосування не було.
Головні тези:
- Росія має у Чорному морі 8 ракетоносіїв загальним пуском у 52 ракети, але прецедентів одночасного застосування не було.
- Безпека України залежить від готовності реагувати на можливі атаки російських кораблів-носіїв крилатих ракет.
- Максимальна кількість носіїв ракет РФ, що застосовувалися одночасно, складала лише три.
Чи здатна Росія використати десятки “Калібрів” одночасно для ударів по Україні?
Нині росіяни мають в акваторії Чорного моря 8 кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним пуском у 52 снаряди, але прецедентів одночасного їхнього застосування не було.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.
Плетенчук додав, що при атаках росіяни взагалі ці носії не застосовують вже деякий час, але загрозу цю не слід відкидати.
При цьому речник ВМС ЗСУ нагадав, що під час останніх атак росіян "Калібрами" всі ці ракети були збиті нашими силами оборони. Так, під час останніх двох атак, коли вони їх застосовували разом з ракетами, які пускали зі стратегічних літаків, 100% "Калібрів" було знищено.
І загалом останнім часом застосування цих ракет знизилося суттєво, бо ми не стоїмо на місці. В першу чергу завдячуючи нашим колегам з Повітряних сил, які знищують ці ракети.
Росія хоче суттєво посилити терор проти України
За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.
Що важливо розуміти, для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.
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