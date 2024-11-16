Чи може Росія одночасно обстріляти Україну десятками ракет "Калібр" — відповідь ВМС ЗСУ

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росіяни мають у Чорному морі 8 ракетоносіїв загальним пуском у 52 ракети, але прецедентів одночасного їх застосування не було.

Чи здатна Росія використати десятки “Калібрів” одночасно для ударів по Україні?

Нині росіяни мають в акваторії Чорного моря 8 кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним пуском у 52 снаряди, але прецедентів одночасного їхнього застосування не було.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Рахуймо разом. В акваторії Чорного моря залишається 8 носіїв крилатих ракет: 5 — надводних і 3 — підводних. Підводні мають 4 пускових — це 12 ракет. І по 8 пускових на 5 надводних. Тобто разом це 52 пускових. Але таких прецедентів застосування одночасно всіх носіїв не було. Наскільки я пам’ятаю, максимум доходило до трьох носіїв. Дмитро Плетенчук Речник Військово-морських сил ЗСУ

Плетенчук додав, що при атаках росіяни взагалі ці носії не застосовують вже деякий час, але загрозу цю не слід відкидати.

Виробництво "Калібрів", звичайно ніхто не припиняв. Принаймні такої інформації не було. Відповідно, ймовірніше за все, вони можуть накопичувати. Тому що ворог своїх планів не залишає, він від них не відмовлявся. Тому цю небезпеку треба вважати такою, що присутня. Поширити

При цьому речник ВМС ЗСУ нагадав, що під час останніх атак росіян "Калібрами" всі ці ракети були збиті нашими силами оборони. Так, під час останніх двох атак, коли вони їх застосовували разом з ракетами, які пускали зі стратегічних літаків, 100% "Калібрів" було знищено.

І загалом останнім часом застосування цих ракет знизилося суттєво, бо ми не стоїмо на місці. В першу чергу завдячуючи нашим колегам з Повітряних сил, які знищують ці ракети.

Росія хоче суттєво посилити терор проти України

За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.

Що важливо розуміти, для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.