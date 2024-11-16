Может ли Россия одновременно обстрелять Украину десятками ракет "Калибр" — ответ ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Может ли Россия одновременно обстрелять Украину десятками ракет "Калибр" — ответ ВМС ВСУ

"Калибр"
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Источник:  Киев24

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, россияне имеют в Черном море 8 ракетоносителей общим пуском в 52 ракеты, но прецедентов одновременного их применения не было.

Главные тезисы

  • Россия имеет 8 ракетоносителей с общим пуском в 52 ракеты в Черном море, однако прецедентов их одновременного применения не было.
  • Готовность реагировать на атаки кораблей с крылатыми ракетами России определяет безопасность Украины.
  • Применение ракет “Калибр” против Украины снизилось благодаря эффективной обороне ВСУ и Воздушных сил.

Способна ли Россия использовать десятки "Калибров" одновременно для ударов по Украине?

Сейчас россияне имеют в акватории Черного моря 8 кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" общим пуском в 52 снаряда, но прецедентов одновременного их применения не было.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Считаем вместе. В акватории Черного моря остается 8 носителей крылатых ракет: 5 — надводных и 3 — подводных. У подводных есть 4 пусковых — это 12 ракет. И по 8 пусковых на 5 надводных. То есть вместе это 52 пусковых. Но таких прецедентов применения одновременно всех носителей не было. Насколько я помню, максимум доходило до трех носителей.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер Военно-морских сил ВСУ

Плетенчук добавил, что при атаках россияне вообще эти носители не применяют уже некоторое время, но эту угрозу не следует отбрасывать.

Производство "Калибров", конечно, никто не прекращал. По крайней мере, такой информации не было. Соответственно, вероятнее всего, они могут скапливаться. Так как враг своих планов не покидает, он от них не отказывался. Поэтому эту опасность надо считать присутствующей.

При этом представитель ВМС ВСУ напомнил, что во время последних атак россиян "Калибрамы" все эти ракеты были сбиты нашими силами обороны. Так, в последние две атаки, когда они их применяли вместе с ракетами, которые пускали со стратегических самолетов, 100% "Калибров" были уничтожены.

И вообще, в последнее время применение этих ракет снизилось существенно, потому что мы не стоим на месте. В первую очередь, благодаря нашим коллегам из Воздушных сил, которые уничтожают эти ракеты.

Россия хочет существенно усилить террор против Украины

По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.

Что важно понимать, для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.

Относительно дальних, основная функция — разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель — они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными. Но в эту игру можно играть вдвоем, — предупреждает российских окупантов руководитель ЦПИ.

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