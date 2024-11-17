В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ

Олег Кипер / Одесская ОВА
В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ
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Российские оккупанты 17 ноября атаковали Одессу и область. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура, также есть погибшие.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали Одессу и область, что привело к гибели двух человек и разрушениям энергетической инфраструктуры.
  • Президент Украины отметил, что РФ запустила около 120 ракет и 90 беспилотников, повредив объекты и приведя к гибели людей в нескольких регионах.
  • Ликвидация последствий обстрелов в Одессе продолжается, специалисты работают по восстановлению нормальной жизни в регионе.
  • Массированный комбинированный удар со стороны РФ затронул объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
  • Атака на теплоэлектростанции компании восьмая за год, что свидетельствует о целенаправленном ущемлении энергетической безопасности страны.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одесской области из-за вражеских ударов наблюдаются перебои с теплоснабжением, водой и электроэнергией.

Больницы и критическая инфраструктура работают на генераторах. В Одессе остановлен электротранспорт, а светофоры частично не функционируют.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что состоялось срочное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС.

Фото — ГСЧС

Уважаемые одесситы, ситуация очень сложная. Наша инфраструктура подверглась беспрецедентной атаке. Комиссия ТЭБ и ЧС работает над обеспечением города транспортом, водоснабжением и питьевой водой, — заявил Геннадий Труханов.

Для ликвидации последствий атаки в Одессе открыты бюветы, а котельные переводятся на генераторы.

В настоящее время в городе уже работают 445 "пунктов несокрушимости", и еще 357 готовы к открытию при необходимости.

По данным ГСЧС, в области произошли пожары в трех частных домах, а еще четыре были частично разрушены. Пострадал 17-летний молодой человек.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о двух погибших и подчеркнул, что информация о последствиях еще уточняется.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается, специалисты работают по восстановлению нормальной жизни в регионе.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги.

Также РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. По словам министра энергетики Германа Галущенко, атака направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии.

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