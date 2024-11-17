В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ

Российские оккупанты 17 ноября атаковали Одессу и область. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура, также есть погибшие.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одесской области из-за вражеских ударов наблюдаются перебои с теплоснабжением, водой и электроэнергией.

Больницы и критическая инфраструктура работают на генераторах. В Одессе остановлен электротранспорт, а светофоры частично не функционируют.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что состоялось срочное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС.

Фото — ГСЧС

Уважаемые одесситы, ситуация очень сложная. Наша инфраструктура подверглась беспрецедентной атаке. Комиссия ТЭБ и ЧС работает над обеспечением города транспортом, водоснабжением и питьевой водой, — заявил Геннадий Труханов. Поделиться

Для ликвидации последствий атаки в Одессе открыты бюветы, а котельные переводятся на генераторы.

В настоящее время в городе уже работают 445 "пунктов несокрушимости", и еще 357 готовы к открытию при необходимости.

По данным ГСЧС, в области произошли пожары в трех частных домах, а еще четыре были частично разрушены. Пострадал 17-летний молодой человек.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о двух погибших и подчеркнул, что информация о последствиях еще уточняется.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается, специалисты работают по восстановлению нормальной жизни в регионе.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги.

Также РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину.