Ракетная атака РФ на Украину — в двух областях выросло количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака РФ на Украину — в двух областях выросло количество погибших

Ракетная атака РФ на Украину — в двух областях выросло количество погибших
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Источник:  online.ua

Россия утром 17 ноября устроила массированный удар по Украине. В результате обстрелов в Днепропетровской и Львовской областях есть погибшие.

Главные тезисы

  • В результате массированной ракетной атаки России на Украину в Днепропетровской и Львовской областях произошли разрушения жилых построек, учебных заведений и инфраструктуры.
  • Украинские силы уничтожили более 140 воздушных целей и начали ликвидацию последствий атаки, в результате которой увеличилось количество погибших.
  • Энергосистема Украины была атакована около 120 ракетами и 90 дронами, что привело к обесточению районов и необходимости мобилизации сил для устранения ущерба.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул значимость участия противовоздушной обороны и других вооруженных сил в защите страны и реагировании на вражескую угрозу.

Возросло количество погибших в результате масштабной атаки РФ на Украину

Как отмечается, во Львовской области из-за падения обломков вражеской ракеты повреждены гаражи, там загорелись пожары. На месте работают пожарные.

Погиб человек, находившийся в автомобиле на момент атаки. Еще двое мужчин ранены.

Фото — ГСЧС Украины

Также с утра РФ атаковала и Днепропетровскую область. В Днепре повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

Пока известно об одном пострадавшем человеке. 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь, — рассказал председатель ОВА Сергей Лысак.

Кроме того, оккупанты ракетой попали в объект инфраструктуры в Кривом Роге.

Разрушения велики, но Слава Богу, потерь пока не видим. Есть повреждения в жилом секторе и двух школах. Вилкул.

Кроме того, как отметили в "Укрзализныце", в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела депо погибли два железнодорожника, еще трое ранены.

В результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. Еще трое наших коллег ранены, их состояние пока удовлетворительное. Вечная память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким, — сообщили в Укрзализныце.

К слову, ранее сообщалось о двух погибших в Николаеве. Ранены шесть человек, среди них два ребенка.

В Запорожье также, как и по всей территории Украины, целили по критической инфраструктуре области. Масштабы разрушений выясняют. Известно о двух раненых.

Также на Полтавщине обломками ракеты повреждены остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелось 5 легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Одного человека в тяжелом состоянии доставили в больницу

РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракет и 90 дронов

Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Целью неприятеля была энергетическая инфраструктура по всей Украине.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков, — сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас обесточены районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий атаки.

Президент также поблагодарил противовоздушную оборону — зенитные войска, пилоты F-16, "сушки" и МиГи, мобильные огневые группы, РЭБ.

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