РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракетами и 90 дронами

Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Целью неприятеля была энергетическая инфраструктура по всей Украине.

Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что сейчас обесточены районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий атаки.

Президент также поблагодарил противовоздушную оборону — зенитные войска, пилоты F-16, "сушки" и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.

РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину

Как отмечается, РФ совершила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования. Поделиться

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

К слову, Волынская и Винницкая области во время воздушной тревоги 17 ноября подверглись попаданиям.

Уточняется, что пострадала энергетическая инфраструктура в обеих областях.

По предварительной информации, без жертв и пострадавших. В Винницкой области уже есть отключение света.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, атака направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии.

Оператор системы передачи ввел экстренные отключения света в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Житомирской, Кировоградской областях и Одессе.

Взрывы звучали в Киеве и во многих областях Украины. Вражеские ракеты также долетели до западных регионов.