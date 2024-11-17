РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракетами и 90 дронами

Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Целью неприятеля была энергетическая инфраструктура по всей Украине.
Главные тезисы
- Российская Федерация осуществила массированную атаку на энергосистему Украины, выпустив 120 ракет и 90 дронов.
- Атака была направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии, что привело к экстренному отключению света в различных регионах Украины.
- Владимир Зеленский отреагировал на атаку, отметив использование различных типов дронов и ракет, и благодарил военные силы за уничтожение воздушных целей.
- После атаки на теплоэлектростанции ДТЭК работники предприятий активно приступили к устранению последствий и восстановлению оборудования.
- Массированная атака РФ на украинскую энергетику стала уже восьмой за год, обстреляно более 190 теплоэлектростанций ДТЭК, однако пока нет информации о пострадавших.
Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".
Владимир Зеленский добавил, что сейчас обесточены районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий атаки.
Президент также поблагодарил противовоздушную оборону — зенитные войска, пилоты F-16, "сушки" и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.
РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину
Как отмечается, РФ совершила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
В частности, атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.
Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.
К слову, Волынская и Винницкая области во время воздушной тревоги 17 ноября подверглись попаданиям.
Уточняется, что пострадала энергетическая инфраструктура в обеих областях.
По предварительной информации, без жертв и пострадавших. В Винницкой области уже есть отключение света.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, атака направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии.
Оператор системы передачи ввел экстренные отключения света в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Житомирской, Кировоградской областях и Одессе.
Взрывы звучали в Киеве и во многих областях Украины. Вражеские ракеты также долетели до западных регионов.
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