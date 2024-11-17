РФ атакувала енергосистему України близько 120 ракетами і 90 дронами

Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Україну

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".

Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.

Президент такожподякував протиповітряній обороні — зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК під час атаки на Україну

Як зазначається, РФ здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Зокрема атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Поширити

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

До слова, Волинська та Вінницька області під час повітряної тривоги 17 листопада зазнали влучань.

Уточнюється, що постраждала енергетична інфраструктура в обох областях.

За попередньою інформацією — без жертв та постраждалих. На Вінниччині вже є відключення світла.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атака спрямована на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Оператор системи передачі запровадив екстрені відключення світла в Києві, Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Житомирській, Кіровоградській областях і в Одесі.

Вибухи лунали у Києві та багатьох областях України. Ворожі ракети також долетіли до західних регіонів.