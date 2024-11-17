РФ атакувала енергосистему України близько 120 ракетами і 90 дронами

Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.
Головні тези:
- РФ здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України за допомогою 120 ракет та 90 дронів.
- Масштабна атака призвела до екстреного відключення світла в різних регіонах України та стрімкого погіршення ситуації в електроенергетиці.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, зазначивши про застосування російськими окупантами різних типів дронів та ракет.
- За попередньою інформацією, атака призвела до серйозних пошкоджень обладнання та екстрених відключень світла в декількох регіонах України.
Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Україну
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".
Володимир Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.
Президент такожподякував протиповітряній обороні — зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.
РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК під час атаки на Україну
Як зазначається, РФ здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Зокрема атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.
До слова, Волинська та Вінницька області під час повітряної тривоги 17 листопада зазнали влучань.
Уточнюється, що постраждала енергетична інфраструктура в обох областях.
За попередньою інформацією — без жертв та постраждалих. На Вінниччині вже є відключення світла.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атака спрямована на об’єкти генерації та передачі електроенергії.
Оператор системи передачі запровадив екстрені відключення світла в Києві, Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Житомирській, Кіровоградській областях і в Одесі.
Вибухи лунали у Києві та багатьох областях України. Ворожі ракети також долетіли до західних регіонів.
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