Ракетна атака РФ на Україну — у двох областях зросла кількість загиблих

Росія вранці 17 листопада влаштувала масований удар по Україні. Внаслідок обстрілу у Дніпропетровській та Львівській областях є загиблі.

Зросла кількість загиблих внаслідок масштабної атаки РФ на Україну

Як зазначається, на Львівщині через падіння уламків ворожої ракети пошкоджені гаражі, там зайнялися пожежі. На місці працюють вогнеборці.

Загинула людина, яка перебувала в автомобілі на момент атаки. Ще двоє чоловіків поранені. Є пошкодження магістральної труби теплопостачання.

Фото - ДСНС України

Також зранку РФ атакувала і Дніпропетровську область. У Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

Наразі відомо про одну постраждалу людину. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу, - розповів голова ОВА Сергій Лисак. Поширити

Крім того, окупанти ракетою влучили в обʼєкт інфраструктури у Кривому Розі.

Руйнування великі, але Слава Богу, втрат поки не бачимо. Є пошкодження в житловому секторі та двох школах. Виникли аварійні відключення котелень, насосних станцій та декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення, - розповів про наслідки атаки голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Поширити

Крім того, як зазначили в "Укрзалізниці", у Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу депо загинули двоє залізничників, ще троє поранені.

Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний. Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким, - повідомили в Укрзалізниці. Поширити

До слова, раніше повідомлялося про двох загиблих у Миколаєві. Поранені шестеро людей, серед них — дві дитини.

У Запоріжжі також як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області. Масштаби руйнувань зʼясовують. Відомо про двох поранених.

Також на Полтавщині уламками ракети пошкоджені скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів. Є постраждалі. Одну людину у важкому стані доправили до лікарні

РФ атакувала енергосистему України близько 120 ракетами і 90 дронами

Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".

Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків, - повідомив Зеленський. Поширити

Володимир Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.

Президент також подякував протиповітряній обороні — зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.