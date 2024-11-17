Ракетна атака РФ на Україну — у двох областях зросла кількість загиблих

Росія вранці 17 листопада влаштувала масований удар по Україні. Внаслідок обстрілу у Дніпропетровській та Львівській областях є загиблі.
Головні тези:
- Росія влаштувала масовану ракетну атаку на Україну, в результаті якої є загиблі та постраждалі в Львівській та Дніпропетровській областях.
- Руйнування житлових будівель, навчальних закладів, магістральних труб теплопостачання та інфраструктури – одні з наслідків агресії РФ.
- Російська атака також спричинила пошкодження енергосистеми України за допомогою 120 ракет і 90 дронів.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські сили знищили більше 140 повітряних цілей та відразу приступили до ліквідації наслідків атаки.
Зросла кількість загиблих внаслідок масштабної атаки РФ на Україну
Як зазначається, на Львівщині через падіння уламків ворожої ракети пошкоджені гаражі, там зайнялися пожежі. На місці працюють вогнеборці.
Загинула людина, яка перебувала в автомобілі на момент атаки. Ще двоє чоловіків поранені. Є пошкодження магістральної труби теплопостачання.
Також зранку РФ атакувала і Дніпропетровську область. У Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.
Крім того, окупанти ракетою влучили в обʼєкт інфраструктури у Кривому Розі.
Крім того, як зазначили в "Укрзалізниці", у Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу депо загинули двоє залізничників, ще троє поранені.
До слова, раніше повідомлялося про двох загиблих у Миколаєві. Поранені шестеро людей, серед них — дві дитини.
У Запоріжжі також як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області. Масштаби руйнувань зʼясовують. Відомо про двох поранених.
Також на Полтавщині уламками ракети пошкоджені скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів. Є постраждалі. Одну людину у важкому стані доправили до лікарні
РФ атакувала енергосистему України близько 120 ракетами і 90 дронами
Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".
Володимир Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.
Президент також подякував протиповітряній обороні — зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.
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