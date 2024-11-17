На Одещині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу РФ

Російські окупанти 17 листопада атакували Одесу та область. Внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура, також є загиблі.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили атаку на Одесу та область, що призвело до пошкоджень енергетичної інфраструктури та загибелі двох людей.
- На момент атаки постраждала інфраструктура, лікарні працюють на генераторах, а транспортні засоби та світлофори частково не працюють.
- Російські війська запустили комбінований удар по Україні, обстрілюючи об'єкти генерації та передачі електроенергії. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік.
- Президент України зазначив, що РФ запустила близько 120 ракет і 90 безпілотників, що призвело до пошкодження об'єктів та загибелі людей в декількох регіонах України.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одеській області через ворожі удари спостерігаються перебої з теплопостачанням, водою та електроенергією.
Лікарні та критична інфраструктура працюють на генераторах. В Одесі зупинено електротранспорт, а світлофори частково не функціонують.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що відбулося термінове засідання комісії ТЕБ і НС.
Для ліквідації наслідків атаки в Одесі відкриті бювети, а котельні переводяться на генератори.
Наразі у місті вже працюють 445 "пунктів незламності", і ще 357 готові до відкриття за необхідності.
За даними ДСНС, в області сталися пожежі у трьох приватних будинках, а ще чотири були частково зруйновані. Постраждав 17-річний хлопець.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих та наголосив, що інформація щодо наслідків ще уточнюється.
Ліквідація наслідків обстрілів триває, фахівці працюють над відновленням нормального життя в регіоні.
Що відомо про масовану атаку РФ на Україну
Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, РФ запустила по Україні близько 120 ракет і 90 безпілотників. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.
У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці.
Також РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК під час атаки на Україну.
Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атака спрямована на об’єкти генерації та передачі електроенергії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-