На Одещині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу РФ

Російські окупанти 17 листопада атакували Одесу та область. Внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура, також є загиблі.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одеській області через ворожі удари спостерігаються перебої з теплопостачанням, водою та електроенергією.

Лікарні та критична інфраструктура працюють на генераторах. В Одесі зупинено електротранспорт, а світлофори частково не функціонують.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що відбулося термінове засідання комісії ТЕБ і НС.

Фото — ДСНС

Шановні одесити, ситуація дуже складна. Наша інфраструктура зазнала безпрецедентної атаки. Комісія ТЕБ і НС працює над забезпеченням міста транспортом, водопостачанням та питною водою,— заявив Геннадій Труханов . Поширити

Для ліквідації наслідків атаки в Одесі відкриті бювети, а котельні переводяться на генератори.

Наразі у місті вже працюють 445 "пунктів незламності", і ще 357 готові до відкриття за необхідності.

За даними ДСНС, в області сталися пожежі у трьох приватних будинках, а ще чотири були частково зруйновані. Постраждав 17-річний хлопець.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих та наголосив, що інформація щодо наслідків ще уточнюється.

Ліквідація наслідків обстрілів триває, фахівці працюють над відновленням нормального життя в регіоні.

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, РФ запустила по Україні близько 120 ракет і 90 безпілотників. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці.

Також РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК під час атаки на Україну.