Сили ППО збили 144 повітряні цілі РФ — серед них 102 ракети і 42 дрони

У ніч на 17 листопада РФ здійснила масований комбінований удар по енергообʼєктах України ракетами різних типів, а також ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.

У Повітряних силах розкрили деталі масованого удару РФ на Україну

Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА:

1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";

4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Фото — t.me/kpszsu

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях. Поширити

За даними військових, до повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет.

Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Україну

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі.

Також РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК під час атаки на Україну.