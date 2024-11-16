Атака РФ на Украину. ПВО сбила более 50 ударных дронов

Ночью 16 ноября российские захватчики атаковали мирные украинские города и села десятками ударных беспилотников, а также одной ракетой.

Детали атаки РФ на Украину 16 ноября

Новое воздушное нападение врага началось в 20:30 15 ноября.

Российские захватчики нанесли удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300.

Кроме того, указано, что для атаки оккупанты использовали 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, — сказано в отчете Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Также указано, что в результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряны в разных регионах Украины.

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Фото: facebook.com/kpszsu

Солдаты РФ атаковали Киев и Запорожье дронами

В Киеве в результате удара оккупантов пострадала жилищная инфраструктура.

В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил РФ в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры. Поделиться

Фото: скриншот

По словам представителей местных властей, из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон.

Кроме того, армия РФ совершила атаку на Запорожье и Запорожский район беспилотниками, повредили объект критической инфраструктуры.

Это подтвердил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Он добавил, что никто не пострадал.

Глава ОВА отметил, что взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие.