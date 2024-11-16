Атака РФ на Украину. ПВО сбила более 50 ударных дронов

Ночью 16 ноября российские захватчики атаковали мирные украинские города и села десятками ударных беспилотников, а также одной ракетой.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины оказали активное противодействие, сбив 53 вражеских дрона на территории разных областей страны.
- Многие беспилотники были локационно потеряны.
- В результате атаки были повреждены жилые здания в Киеве и разрушены объекты критической инфраструктуры в Запорожье.
Детали атаки РФ на Украину 16 ноября
Новое воздушное нападение врага началось в 20:30 15 ноября.
Российские захватчики нанесли удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300.
Кроме того, указано, что для атаки оккупанты использовали 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.
Также указано, что в результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряны в разных регионах Украины.
Солдаты РФ атаковали Киев и Запорожье дронами
В Киеве в результате удара оккупантов пострадала жилищная инфраструктура.
По словам представителей местных властей, из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон.
Кроме того, армия РФ совершила атаку на Запорожье и Запорожский район беспилотниками, повредили объект критической инфраструктуры.
Это подтвердил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Он добавил, что никто не пострадал.
Глава ОВА отметил, что взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие.
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