Атака РФ на Украину. ПВО сбила более 50 ударных дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Украину. ПВО сбила более 50 ударных дронов

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью 16 ноября российские захватчики атаковали мирные украинские города и села десятками ударных беспилотников, а также одной ракетой.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины оказали активное противодействие, сбив 53 вражеских дрона на территории разных областей страны.
  • Многие беспилотники были локационно потеряны.
  • В результате атаки были повреждены жилые здания в Киеве и разрушены объекты критической инфраструктуры в Запорожье.

Детали атаки РФ на Украину 16 ноября

Новое воздушное нападение врага началось в 20:30 15 ноября.

Российские захватчики нанесли удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300.

Кроме того, указано, что для атаки оккупанты использовали 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, — сказано в отчете Воздушных сил ВСУ.

Также указано, что в результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряны в разных регионах Украины.

Держим небо! Вместе — к победе!

Фото: facebook.com/kpszsu

Солдаты РФ атаковали Киев и Запорожье дронами

В Киеве в результате удара оккупантов пострадала жилищная инфраструктура.

В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил РФ в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.

Фото: скриншот

По словам представителей местных властей, из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон.

Кроме того, армия РФ совершила атаку на Запорожье и Запорожский район беспилотниками, повредили объект критической инфраструктуры.

Это подтвердил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Он добавил, что никто не пострадал.

Глава ОВА отметил, что взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие.

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