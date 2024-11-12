Украина выделит рекордную сумму на производство оружия в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Украина выделит рекордную сумму на производство оружия в 2025 году

танк
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинские власти направят более 55 миллиардов гривен на производство вооружения и военной техники в следующем году.

Главные тезисы

  • Как отмечает министр стратегической промышленности Герман Сметанин, эта сумма превышает выделение на 2024 год и будет направлена на развитие и новые технологии.
  • Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной и противовоздушной обороны.
  • Решение о выделении значительных средств на производство оружия свидетельствует о быстром развитии оборонной отрасли в Украине.

Украина планирует производить еще большее оружие

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Герман Сметанин.

По его словам, во время заседания Кабмина был поддержан проект Госбюджета на 2025 год.

На производство вооружения и военной техники в целом выделили более 55 миллиардов гривен.

Что важно понимать, это больше, чем было выделено в этом году:

54,55 млрд. Эти средства пойдут на развитие, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. Это больше, чем было выделено на 2024 год — около 51 млрд, — отмечает Герман Сметанин.

Кроме того, сообщается, что 500 млн. выделяют на программу доступных кредитов для оборонных предприятий.

По словам министра, указанная программа была создана в 2024 году. Она позволяет производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будут покрывать госбюджет.

Спасибо Правительству за поддержку производителей ОПК. Впереди голосование в Верховной раде, добавил Сметанин.

Фото: скриншот

Что известно о новом решении Байдена касательно Украины

Недавно издание The Wall Street Journal узнало о том, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине более 500 ракет-перехватчиков.

Что важно понимать, они предназначены для противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.

Согласно данным инсайдеров, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

Официальный Вашингтон питает надежду, что эти поставки удовлетворят потребности Украины в средствах ПВО на декабрь 2024 года.

Что важно понимать, до выборов Белый дом намеревался доставить остальную помощь Украине до апреля.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР ратифицировала соглашение о взаимной обороне с Россией — что оно включает
КНДР ратифицировала соглашение о взаимной обороне с Россией — что оно включает
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это единственный путь. Макрон выдвинул жесткое требование относительно Украины
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Старший сын Трампа не войдет в его администрацию. Что это значит для Украины
Дональд Трамп-младший и его роль в политике отца

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?