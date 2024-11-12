Украина выделит рекордную сумму на производство оружия в 2025 году

Украинские власти направят более 55 миллиардов гривен на производство вооружения и военной техники в следующем году.
Главные тезисы
- Как отмечает министр стратегической промышленности Герман Сметанин, эта сумма превышает выделение на 2024 год и будет направлена на развитие и новые технологии.
- Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной и противовоздушной обороны.
- Решение о выделении значительных средств на производство оружия свидетельствует о быстром развитии оборонной отрасли в Украине.
Украина планирует производить еще большее оружие
Об этом сообщил министр стратегической промышленности Герман Сметанин.
По его словам, во время заседания Кабмина был поддержан проект Госбюджета на 2025 год.
На производство вооружения и военной техники в целом выделили более 55 миллиардов гривен.
Что важно понимать, это больше, чем было выделено в этом году:
Кроме того, сообщается, что 500 млн. выделяют на программу доступных кредитов для оборонных предприятий.
По словам министра, указанная программа была создана в 2024 году. Она позволяет производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будут покрывать госбюджет.
Что известно о новом решении Байдена касательно Украины
Недавно издание The Wall Street Journal узнало о том, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине более 500 ракет-перехватчиков.
Что важно понимать, они предназначены для противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.
Согласно данным инсайдеров, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.
Официальный Вашингтон питает надежду, что эти поставки удовлетворят потребности Украины в средствах ПВО на декабрь 2024 года.
Что важно понимать, до выборов Белый дом намеревался доставить остальную помощь Украине до апреля.
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