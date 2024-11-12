Украина выделит рекордную сумму на производство оружия в 2025 году

Украинские власти направят более 55 миллиардов гривен на производство вооружения и военной техники в следующем году.

Украина планирует производить еще большее оружие

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Герман Сметанин.

По его словам, во время заседания Кабмина был поддержан проект Госбюджета на 2025 год.

На производство вооружения и военной техники в целом выделили более 55 миллиардов гривен.

Что важно понимать, это больше, чем было выделено в этом году:

54,55 млрд. Эти средства пойдут на развитие, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. Это больше, чем было выделено на 2024 год — около 51 млрд, — отмечает Герман Сметанин. Поделиться

Кроме того, сообщается, что 500 млн. выделяют на программу доступных кредитов для оборонных предприятий.

По словам министра, указанная программа была создана в 2024 году. Она позволяет производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будут покрывать госбюджет.

Спасибо Правительству за поддержку производителей ОПК. Впереди голосование в Верховной раде, добавил Сметанин. Поделиться

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Что известно о новом решении Байдена касательно Украины

Недавно издание The Wall Street Journal узнало о том, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине более 500 ракет-перехватчиков.

Что важно понимать, они предназначены для противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.

Согласно данным инсайдеров, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

Официальный Вашингтон питает надежду, что эти поставки удовлетворят потребности Украины в средствах ПВО на декабрь 2024 года.