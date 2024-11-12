Україна виділить рекордну суму на виробництво зброї у 2025 році

Українська влада направить понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки у наступному році.

Україна планує виробляти ще більше зброї

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін.

За його словами, під час засідання Кабміну підтримали проєкт Держбюджету на 2025 рік.

На виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень.

Що важливо розуміти, це більше, ніж було виділено на цей рік:

54,55 млрд. Ці кошти підуть на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Це більше, ніж було виділено на 2024 рік — близько 51 млрд, — зазначає Герман Сметанін. Поширити

Окрім того, наголошується, що 500 млн виділяють на програму доступних кредитів для оборонних підприємств.

За словами міністра, вказана програма була створена у 2024 році. Вона дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.

Дякую Уряду за підтримку виробників ОПК. Попереду — голосування у Верховній раді, — додав Сметанін. Поширити

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Що відомо про нове рішення Байдена щодо України

Нещодавно видання The Wall Street Journal дізналося про те, що адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні понад 500 ракет-перехоплювачів.

Що важливо розуміти, вони призначені для систем протиракетної оборони Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS.

Згідно з даними інсайдерів, ракети повинні прибути в Україну вже найближчими тижнями.

Офіційний Вашингтон плекає надію, що ці постачання задовольнять потреби України в засобах ППО на грудень 2024 року.