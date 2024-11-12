Україна виділить рекордну суму на виробництво зброї у 2025 році

Українська влада направить понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки у наступному році.
Головні тези:
- Як зазначає міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін, ця сума перевищує виділення на 2024 рік і буде спрямована на розвиток виробництва та нових технологій.
- Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиракетної та протиповітряної оборони.
- Рішення про виділення значних коштів на виробництво зброї свідчить про стрімкий розвиток оборонної галузі в Україні.
Україна планує виробляти ще більше зброї
Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін.
За його словами, під час засідання Кабміну підтримали проєкт Держбюджету на 2025 рік.
На виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень.
Що важливо розуміти, це більше, ніж було виділено на цей рік:
Окрім того, наголошується, що 500 млн виділяють на програму доступних кредитів для оборонних підприємств.
За словами міністра, вказана програма була створена у 2024 році. Вона дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.
Що відомо про нове рішення Байдена щодо України
Нещодавно видання The Wall Street Journal дізналося про те, що адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні понад 500 ракет-перехоплювачів.
Що важливо розуміти, вони призначені для систем протиракетної оборони Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS.
Згідно з даними інсайдерів, ракети повинні прибути в Україну вже найближчими тижнями.
Офіційний Вашингтон плекає надію, що ці постачання задовольнять потреби України в засобах ППО на грудень 2024 року.
Що важливо розуміти, до виборів Білий дім мав намір доставити решту допомоги Україні до квітня.
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