Старший син Трампа не увійде до його адміністрації. Що це означає для України

Дональд Трамп-молодший – старший син нового очільника Білого дому Дональд Трампа – офіційно підтвердив, що не стане повноцінним членом майбутньої адміністрації свого батька.

Дональд Трамп-молодший та його роль у політиці батька

Журналісти звертають увагу на те, що син лідера республіканців відігравав активну роль в останній президентській кампанії свого батька.

Що важливо розуміти, саме він запропонував кандидатуру Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.

Як відомо, Дональд Трамп згодився на цю пропозицію, попри шквал критики у свій бік щодо ухвалення цього рішення.

Ба більше, бізнесмен допомагав перевіряти майбутніх призначенців адміністрації "на вірність обраному президенту".

Дональд Трамп-молодший замість посади в президентській адміністрації приєднається до венчурної компанії 1789 Capital, яка інвестує в компанії консервативного спрямування. Поширити

Варто також зазначити, що нещодавно Дональд Трамп-молодший разом зі своїм батьком і братами Еріком та Берроном почав займатися криптовалютним бізнесом — компанією World Liberty Financial.

Що відомо про ставлення Трампа-молодшого до України

Нещодавно спалахнув гучний скандал, коли син нового президента США спробував цинічно висміяти українського лідера Володимира Зеленського.

У своєму новому дописі на сторінці в соціальній мережі Instagram він іронічно натякнув, що Україна "втратить допомогу" вже за місяць.

Дональд Трамп-молодший оприлюднив чорно-біле відео, на якому на Володимира Зеленського сиплються долари.

POV (point of view — ред.): тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги, — написано на ролику. Поширити

Фото: скриншот

Камера сфокусована на обличчі Володимира Зеленського, після чого відео стає чорно-білим, а перед українським президентом падають доларові купюри.