Старший син Трампа не увійде до його адміністрації. Що це означає для України

Дональд Трамп-молодший – старший син нового очільника Білого дому Дональд Трампа – офіційно підтвердив, що не стане повноцінним членом майбутньої адміністрації свого батька.
Головні тези:
- Обсяг впливу Трампа-молодшого на політичні рішення зменшиться.
- Його ставлення до України викликало скандал у соцмережах, коли він іронічно висміяв президента Володимира Зеленського.
- Дональд Трамп-молодший займатиметься бізнесом та криптовалютою, а не політикою.
Дональд Трамп-молодший та його роль у політиці батька
Журналісти звертають увагу на те, що син лідера республіканців відігравав активну роль в останній президентській кампанії свого батька.
Що важливо розуміти, саме він запропонував кандидатуру Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.
Як відомо, Дональд Трамп згодився на цю пропозицію, попри шквал критики у свій бік щодо ухвалення цього рішення.
Ба більше, бізнесмен допомагав перевіряти майбутніх призначенців адміністрації "на вірність обраному президенту".
Варто також зазначити, що нещодавно Дональд Трамп-молодший разом зі своїм батьком і братами Еріком та Берроном почав займатися криптовалютним бізнесом — компанією World Liberty Financial.
Що відомо про ставлення Трампа-молодшого до України
Нещодавно спалахнув гучний скандал, коли син нового президента США спробував цинічно висміяти українського лідера Володимира Зеленського.
У своєму новому дописі на сторінці в соціальній мережі Instagram він іронічно натякнув, що Україна "втратить допомогу" вже за місяць.
Дональд Трамп-молодший оприлюднив чорно-біле відео, на якому на Володимира Зеленського сиплються долари.
Камера сфокусована на обличчі Володимира Зеленського, після чого відео стає чорно-білим, а перед українським президентом падають доларові купюри.
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