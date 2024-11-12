ЄС пропонує Трампу першу угоду для послаблення режиму Путіна

Офіційний Брюссель уже розглядає сценарій збільшення постачань зрідженого природного газу з США в обмін на відмову Дональда Трампа від ідеї високих мит на європейські товари. Це рішення, якщо воно буде ухвалене, стане ще одним ударом по економіці країни-агресорки Росії.

ЄС може зменшити залежність від російського газу

На переконання європейських лідерів, нарощування імпорту ЗПГ зі Штатів допоможе мінімізувати залежність континенту від російських постачань.

Окрім того, вказано, що це посприяє заспокоєнню нового президента США стосовно торговельного дефіциту з ЄС.

Для американських виробників розширення європейського ринку разом з обіцянкою Трампа скасувати паузу на видачу експортних ліцензій одразу після вступу на посаду може відкрити шлях до швидкого зростання протягом наступних чотирьох років. Поширити

Ситуацію, що склалася, уже прокоментував генеральний директор Venture Global, одного з провідних виробників ЗПГ у США, Майкл Сейбел.

За словами останнього, офіційний Брюссель з нетерпінням чекає на старт співпраці з новою адміністрацією Трампа, щоб закріпити роль США як ключового постачальника чистого зрідженого природного газу.

Трамп, найімовірніше, згодиться на пропозицію ЄС

Таке припущення озвучив Гарольд Хамм, засновник Continental Resources.

Він звернув увагу на те, що офіційний Вашингтон готовий наростити експорт до ЄС та допомогти континенту зменшити залишкову залежність від російського газу.

Він також додав, що вже встиг обговорити енергетичну політику з перехідною командою Трампа та виробниками.

Очікую, що призупинення видачі дозволів на ЗПГ буде скасовано в перші дні адміністрації Трампа, — сказав Майк Соммерс, генеральний директор Американського нафтового інституту. Поширити

Як вже раніше заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, американський ЗПГ може стати головним вигодонабувачем торгових переговорів між Вашингтоном і Брюсселем.