Офіційний Брюссель уже розглядає сценарій збільшення постачань зрідженого природного газу з США в обмін на відмову Дональда Трампа від ідеї високих мит на європейські товари. Це рішення, якщо воно буде ухвалене, стане ще одним ударом по економіці країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Розширення європейського ринку для американських виробників ЗПГ може сприяти їхньому швидкому зростанню протягом наступних років.
- Очікується, що адміністрація Трампа позитивно сприйме пропозицію ЄС.
- Білий дім може скасувати обмеження на експорт зрідженого природного газу до Європи.
ЄС може зменшити залежність від російського газу
На переконання європейських лідерів, нарощування імпорту ЗПГ зі Штатів допоможе мінімізувати залежність континенту від російських постачань.
Окрім того, вказано, що це посприяє заспокоєнню нового президента США стосовно торговельного дефіциту з ЄС.
Ситуацію, що склалася, уже прокоментував генеральний директор Venture Global, одного з провідних виробників ЗПГ у США, Майкл Сейбел.
За словами останнього, офіційний Брюссель з нетерпінням чекає на старт співпраці з новою адміністрацією Трампа, щоб закріпити роль США як ключового постачальника чистого зрідженого природного газу.
Трамп, найімовірніше, згодиться на пропозицію ЄС
Таке припущення озвучив Гарольд Хамм, засновник Continental Resources.
Він звернув увагу на те, що офіційний Вашингтон готовий наростити експорт до ЄС та допомогти континенту зменшити залишкову залежність від російського газу.
Він також додав, що вже встиг обговорити енергетичну політику з перехідною командою Трампа та виробниками.
Як вже раніше заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, американський ЗПГ може стати головним вигодонабувачем торгових переговорів між Вашингтоном і Брюсселем.
Нещодавно європейська лідера підтвердила готовність збільшити імпорт зі США.
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