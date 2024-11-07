Аналітики прогнозують проблеми з газом у ЄС взимку. У чому причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Аналітики прогнозують проблеми з газом у ЄС взимку. У чому причина

Європейський газ
Джерело:  The Financial Times

За прогнозами аналітиків та трейдерів, у країн ЄС взимку можуть виникнути перебої з поставками газу через високу конкуренцію з азійськими країнами за поставки СПГ. 

Головні тези:

  • Конкуренція за поставки СПГ з азійськими країнами може спричинити проблеми з поставками газу в ЄС взимку.
  • Європейські країни підвищують ціни за СПГ, щоб конкурувати за поставки, що може призвести до нестабільності на газовому ринку.
  • Минулі зими були теплими, але невизначеність щодо майбутньої погоди та терміну дії контракту на транзит газу створюють ризики для поставок газу до Європи.
  • Напруженність на Близькому Сході та можливість закриття Ормузької протоки можуть загрожувати стабільності поставок СПГ до ЄС.
  • Підвищення попиту на газ може призвести до зростання оптових цін на газ у ЄС, що потребуватиме підвищення конкурентоспроможності на ринках ЗПГ.

Що відомо про ймовірну загрозу перебоїв з поставками газу до ЄС

За інформацією видання, наразі європейський газовий ринок після відмови від купівлі російського газу став залежати від нестабільних світових енергетичних ринків.

Наразі газові сховища Європи заповнені, і зимовий газовий баланс виглядає нормально. Але всяке може трапитися. Достатньо кількох перебоїв із поставками, і все може піти шкереберть, — визнає один з трейдерів.

Зокрема, скраплений газ користується великим попитом серед багатьох країн у світі і має обмежену пропозицію.

У ЄС можуть виникнути проблеми з газом взимку
Газова інфраструктура ЄС

Переважно поставки здійснюються тому, хто більше заплатить. У цих умовах країни ЄС конкурують з азійськими країнами і піднімають ціни аби отримати СПГ.

Перед настанням зими конкуренція між країнами ЄС та азійськими країнами зростає.

Як країнам ЄС вдалось пройти 2 минулі зими із рекордними запасами газу

Однак минулі 2 зими були відносно теплими, що дозволило європейським країнам пройти зимовий період з рекордними запасами газу в сховищах.

Наразі учасники ринку побоюються, що майбутня зима не буде такою теплою. Ситуація також ускладнюється завершенням терміну дії контракту на транзит газу Росії та України — 31 грудня.

Окрім цього ЗМІ припускають, що Європа змушена буде здійснювати поставки газу Україні у рамках допомоги із проходженням опалювального сезону.

Якщо раптом настане дуже холодна зима одночасно з втратою російських газових потоків, це буде дуже сприятливим фактором для цін на газ. І я не думаю, що будуть якісь великі альтернативні поставки по трубопроводах. Я думаю, що більшу частину цього газу доведеться замінити СПГ, — припускає стратег з енергетики Rabobank Флоренс Шміт.

Занепокоєння щодо стабільних поставок СПГ до європейських країн також виникає через напруженність на Близькому Сході, що може перерости до закриття Ормузької протоки, що поставить під загрозу 1/5 світових поставок СПГ.

Якщо відбір газу цієї зими значно перевищить показники двох минулих років, покупцям з ЄС, можливо, доведеться підвищити свою конкурентоспроможність на ринках ЗПГ, щоб поповнити запаси у 2025 році, що потенційно призведе до зростання оптових цін на газ, — йдеться у попередженні енергетичного наглядового органу ЄС Acer.

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