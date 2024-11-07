За прогнозами аналітиків та трейдерів, у країн ЄС взимку можуть виникнути перебої з поставками газу через високу конкуренцію з азійськими країнами за поставки СПГ.
Головні тези:
- Конкуренція за поставки СПГ з азійськими країнами може спричинити проблеми з поставками газу в ЄС взимку.
- Європейські країни підвищують ціни за СПГ, щоб конкурувати за поставки, що може призвести до нестабільності на газовому ринку.
- Минулі зими були теплими, але невизначеність щодо майбутньої погоди та терміну дії контракту на транзит газу створюють ризики для поставок газу до Європи.
- Напруженність на Близькому Сході та можливість закриття Ормузької протоки можуть загрожувати стабільності поставок СПГ до ЄС.
- Підвищення попиту на газ може призвести до зростання оптових цін на газ у ЄС, що потребуватиме підвищення конкурентоспроможності на ринках ЗПГ.
Що відомо про ймовірну загрозу перебоїв з поставками газу до ЄС
За інформацією видання, наразі європейський газовий ринок після відмови від купівлі російського газу став залежати від нестабільних світових енергетичних ринків.
Зокрема, скраплений газ користується великим попитом серед багатьох країн у світі і має обмежену пропозицію.
Переважно поставки здійснюються тому, хто більше заплатить. У цих умовах країни ЄС конкурують з азійськими країнами і піднімають ціни аби отримати СПГ.
Перед настанням зими конкуренція між країнами ЄС та азійськими країнами зростає.
Як країнам ЄС вдалось пройти 2 минулі зими із рекордними запасами газу
Однак минулі 2 зими були відносно теплими, що дозволило європейським країнам пройти зимовий період з рекордними запасами газу в сховищах.
Наразі учасники ринку побоюються, що майбутня зима не буде такою теплою. Ситуація також ускладнюється завершенням терміну дії контракту на транзит газу Росії та України — 31 грудня.
Окрім цього ЗМІ припускають, що Європа змушена буде здійснювати поставки газу Україні у рамках допомоги із проходженням опалювального сезону.
Занепокоєння щодо стабільних поставок СПГ до європейських країн також виникає через напруженність на Близькому Сході, що може перерости до закриття Ормузької протоки, що поставить під загрозу 1/5 світових поставок СПГ.
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