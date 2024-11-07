За прогнозами аналітиків та трейдерів, у країн ЄС взимку можуть виникнути перебої з поставками газу через високу конкуренцію з азійськими країнами за поставки СПГ.

Що відомо про ймовірну загрозу перебоїв з поставками газу до ЄС

За інформацією видання, наразі європейський газовий ринок після відмови від купівлі російського газу став залежати від нестабільних світових енергетичних ринків.

Наразі газові сховища Європи заповнені, і зимовий газовий баланс виглядає нормально. Але всяке може трапитися. Достатньо кількох перебоїв із поставками, і все може піти шкереберть, — визнає один з трейдерів. Поширити

Зокрема, скраплений газ користується великим попитом серед багатьох країн у світі і має обмежену пропозицію.

Газова інфраструктура ЄС

Переважно поставки здійснюються тому, хто більше заплатить. У цих умовах країни ЄС конкурують з азійськими країнами і піднімають ціни аби отримати СПГ.

Перед настанням зими конкуренція між країнами ЄС та азійськими країнами зростає.

Як країнам ЄС вдалось пройти 2 минулі зими із рекордними запасами газу

Однак минулі 2 зими були відносно теплими, що дозволило європейським країнам пройти зимовий період з рекордними запасами газу в сховищах.

Наразі учасники ринку побоюються, що майбутня зима не буде такою теплою. Ситуація також ускладнюється завершенням терміну дії контракту на транзит газу Росії та України — 31 грудня.

Окрім цього ЗМІ припускають, що Європа змушена буде здійснювати поставки газу Україні у рамках допомоги із проходженням опалювального сезону.

Якщо раптом настане дуже холодна зима одночасно з втратою російських газових потоків, це буде дуже сприятливим фактором для цін на газ. І я не думаю, що будуть якісь великі альтернативні поставки по трубопроводах. Я думаю, що більшу частину цього газу доведеться замінити СПГ, — припускає стратег з енергетики Rabobank Флоренс Шміт. Поширити

Занепокоєння щодо стабільних поставок СПГ до європейських країн також виникає через напруженність на Близькому Сході, що може перерости до закриття Ормузької протоки, що поставить під загрозу 1/5 світових поставок СПГ.