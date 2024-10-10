Угорщина прагне збільшити закупівлі російського газу. Що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угорщина прагне збільшити закупівлі російського газу. Що відомо

Сіярто
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Джерело:  online.ua

Угорщина може збільшити обсяги закупівлі російського газу: Будапешт підписав меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром".

Головні тези:

  • Будапешт підписав меморандум з "Газпромом" для збільшення обсягів закупівлі російського газу.
  • Угода, укладена у 2021 році, передбачає поставку 6,7 млрд куб російського газу за конкурентними цінами в Угорщину.
  • Угорщина пропонує перенести транзит російської нафти через Україну на східний кордон, що може призвести до змін у транспортуванні та ціні на нафту.

Угорщина “підсіла” на російську “газову голку”

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що угорський уряд має зобов'язання та обов'язок забезпечити надійність енергопостачання країни в довгостроковій перспективі за конкурентними цінами.

За його словами, у випадку закупівлі природного газу, це гарантується співпрацею між Угорщиною і Росією, а також між Угорщиною і Газпромом.

Надійність постачання забезпечується довгостроковим контрактом, укладеним у 2021 році терміном на 15 років, а цінова конкурентоспроможність — додатковими торговими контрактами, що укладаються на постійній основі, які знижують ціну на природний газ, що закуповується. Завдяки такій практиці цього року до нашої країни надійде 6,7 млрд кубометрів російського газу за конкурентними цінами.

Сіярто додав, що угорська державна енергетична компанія MVM та російський Газпром підписали угоду "про продовження цієї сприятливої для Угорщини практики". Водночас в Газпромі зазначили, що угода передбачає можливість збільшення постачання російського газу в Угорщину.

Що відомо про спроби Угорщини розблокувати транзит нафти “Лукойла” через Україну

За словами керівника канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Гуляша, обговорюється пропозиція перенесення місця транзиту російської нафти із західного кордону України на східний.

У разі погодження України на такий крок транзитом займатиметься угорська MOL, а нафта подорожчає приблизно на 1,5 дол за барель.

Гуляш сказав, що українська сторона, схоже, не проти такого варіанту.

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