Угорщина прагне збільшити закупівлі російського газу. Що відомо

Угорщина може збільшити обсяги закупівлі російського газу: Будапешт підписав меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром".
Головні тези:
- Будапешт підписав меморандум з "Газпромом" для збільшення обсягів закупівлі російського газу.
- Угода, укладена у 2021 році, передбачає поставку 6,7 млрд куб російського газу за конкурентними цінами в Угорщину.
- Угорщина пропонує перенести транзит російської нафти через Україну на східний кордон, що може призвести до змін у транспортуванні та ціні на нафту.
Угорщина “підсіла” на російську “газову голку”
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що угорський уряд має зобов'язання та обов'язок забезпечити надійність енергопостачання країни в довгостроковій перспективі за конкурентними цінами.
За його словами, у випадку закупівлі природного газу, це гарантується співпрацею між Угорщиною і Росією, а також між Угорщиною і Газпромом.
Сіярто додав, що угорська державна енергетична компанія MVM та російський Газпром підписали угоду "про продовження цієї сприятливої для Угорщини практики". Водночас в Газпромі зазначили, що угода передбачає можливість збільшення постачання російського газу в Угорщину.
Що відомо про спроби Угорщини розблокувати транзит нафти “Лукойла” через Україну
За словами керівника канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Гуляша, обговорюється пропозиція перенесення місця транзиту російської нафти із західного кордону України на східний.
У разі погодження України на такий крок транзитом займатиметься угорська MOL, а нафта подорожчає приблизно на 1,5 дол за барель.
Гуляш сказав, що українська сторона, схоже, не проти такого варіанту.
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