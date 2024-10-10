Венгрия стремится увеличить закупки российского газа. Что известно

Венгрия "подсела" на российскую "газовую иглу"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отметил, что у венгерского правительства есть обязательства и обязанность обеспечить надежность энергоснабжения страны в долгосрочной перспективе по конкурентным ценам.

По его словам, в случае закупки природного газа это гарантируется сотрудничеством между Венгрией и Россией, а также между Венгрией и Газпромом.

Надежность поставки обеспечивается долгосрочным контрактом, заключенным в 2021 году сроком на 15 лет, а ценовая конкурентоспособность — дополнительными торговыми контрактами, заключаемыми на постоянной основе, снижающими цену на закупаемый природный газ. Благодаря такой практике в текущем году в нашу страну поступит 6,7 млрд кубометров российского газа по конкурентным ценам. Поделиться

Сиярто добавил, что венгерская государственная энергетическая компания MVM и российский "Газпром" подписали соглашение "о продолжении этой благоприятной для Венгрии практики". В то же время в Газпроме отметили, что соглашение предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию.

Что известно о попытках Венгрии разблокировать транзит нефти "Лукойла" через Украину

По словам руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляша, обсуждается предложение о переносе места транзита российской нефти с западной границы Украины на восточную.

В случае согласования Украины на такой шаг транзитом будет заниматься венгерская MOL, а нефть подорожает примерно на 1,5 долл. за баррель.

Гуляш сказал, что украинская сторона, похоже, не против такого варианта.