Протягом цього літа газові трейдери з ЄС майже не використовували українські ПХГ для зберігання газу, що, ймовірно, пов'язано із атаками злочинної армії РФ по цих об'єктах.
Головні тези:
- Атаки злочинної армії РФ спровокували відмову європейських трейдерів від використання українських ПХГ для зберігання газу.
- Україна запропонувала ЄС додаткові потужності для зберігання газу, проте ризики зберігання в умовах постійних атак армії РФ збільшуються.
- Європейські компанії майже не закачували газ до українських ПХГ через зростання ризику та невигідні умови.
- Україна може втратити значні прибутки від зберігання європейського газу через складні умови та ризики.
Що відомо про відмову європейських трейдерів використовувати українські ПХГ
Зазначається, що на території України знаходяться найбільші у Європі сховища зі зберігання природного газу.
У 2023 році Україна забезпечила країни ЄС достатніми обсягами для зберігання надлишків газу перед осінньо-зимовим періодом.
Однак навесні цього року авіація злочинної армії РФ почала атакувати енергетичні об’єкти в Україні, включно із насосними станціями для зберігання газу.
Підкреслюється, що обсяги європейського газу, що зберігається в українських ПХГ знизились в червні та липні до однієї десятої від обсягів зберігання у той же період минулого року.
Зазначається, що сумарно ПХГ на території країн ЄС здатні вмістити близько 100 млрд куб. газу, тоді як річна потреба складає від 350 до 500 млрд куб в залежності віж погодних умов.
У 2023 році Україна запропонувала ЄС близько 10 млрд куб. м додаткових потужностей для збарігання газу.
Компанії з ЄС закачали понад 2 млрд куб. м перед зимовими місяцями, оскільки країна пропонувала такі стимули як низькі тарифи на зберігання.
За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили всього 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів порівняно з 102,7 млн кубометрів і 586,6 млн кубометрів у ті ж місяці минулого року.
У матеріалі видання підкреслюється, що самі газові сховища розміщені глибоко під землею, однак інфраструктура для закачування газу перебуває на поверхні і атаки злочинної армії РФ по ній створюють суттєві ризики для зберігання європейського газу.
За інформацією “Нафтогазу”, у березні та квітні авіація окупантів з армії РФ здійснила кілька атак по об’єктах наземної інфраструктури українських ПХГ.
У зв’язку з цим були проведені ремонтні роботи.
Україні вигідно, щоб європейські газові трейдери продовжували використовувати ПХГ на території країни.
Скільки Україна може заробляти на зберіганні європейського газу
За словами високопосадовців ЄС, атаки злочинної армії РФ по українській газовій інфраструктурі стали набагато частішими, що ускладнює вирішення питань щодо зберігання європейського газу в українських ПХГ.
Накопичення газу у сховищах України прискорюється у літні місяці, коли ціни на газ низькі порівняно з іншими сезонами.
Потім трейдери продають його, коли ціни зростають, щоб отримати прибуток, як правило, у зимові місяці, коли попит на опалення підвищує попит на природний газ.
За даними цінового агентства Argus, торік різниця часто перевищувала 20 євро за мегават-годину влітку, але цього року вона становила лише близько 5 євро/МВт-год
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