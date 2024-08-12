Протягом цього літа газові трейдери з ЄС майже не використовували українські ПХГ для зберігання газу, що, ймовірно, пов'язано із атаками злочинної армії РФ по цих об'єктах.

Що відомо про відмову європейських трейдерів використовувати українські ПХГ

Зазначається, що на території України знаходяться найбільші у Європі сховища зі зберігання природного газу.

У 2023 році Україна забезпечила країни ЄС достатніми обсягами для зберігання надлишків газу перед осінньо-зимовим періодом.

Однак навесні цього року авіація злочинної армії РФ почала атакувати енергетичні об’єкти в Україні, включно із насосними станціями для зберігання газу.

Підкреслюється, що обсяги європейського газу, що зберігається в українських ПХГ знизились в червні та липні до однієї десятої від обсягів зберігання у той же період минулого року.

Постійні атаки Росії на українські сховища збільшують ризик зберігання газу, - пояснює голова відділу торгівлі у континентальній Європі енергетичної групи Axpo Марко Заальфранк. Поширити

Зазначається, що сумарно ПХГ на території країн ЄС здатні вмістити близько 100 млрд куб. газу, тоді як річна потреба складає від 350 до 500 млрд куб в залежності віж погодних умов.

У 2023 році Україна запропонувала ЄС близько 10 млрд куб. м додаткових потужностей для збарігання газу.

Газові ПХГ України

Компанії з ЄС закачали понад 2 млрд куб. м перед зимовими місяцями, оскільки країна пропонувала такі стимули як низькі тарифи на зберігання.

За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили всього 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів порівняно з 102,7 млн кубометрів і 586,6 млн кубометрів у ті ж місяці минулого року.

У матеріалі видання підкреслюється, що самі газові сховища розміщені глибоко під землею, однак інфраструктура для закачування газу перебуває на поверхні і атаки злочинної армії РФ по ній створюють суттєві ризики для зберігання європейського газу.

Головна проблема не у втраті газу, а у неможливості його вилучення, коли він потрібен і затребуваний, - зазначає Марко Заальфранк. Поширити

За інформацією “Нафтогазу”, у березні та квітні авіація окупантів з армії РФ здійснила кілька атак по об’єктах наземної інфраструктури українських ПХГ.

У зв’язку з цим були проведені ремонтні роботи.

Жодних проблем, ми працюємо у звичайному режимі" щодо закачування та відбору газу, - запевняє голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Поширити

Україні вигідно, щоб європейські газові трейдери продовжували використовувати ПХГ на території країни.

Якщо не буде запроваджено якихось додаткових стимулів для зберігання газу в Україні, важко зрозуміти, як європейські трейдери повернуться, - попереджає голова європейського газового ціноутворення в Argus Наташа Філдінг. Поширити

Скільки Україна може заробляти на зберіганні європейського газу

За словами високопосадовців ЄС, атаки злочинної армії РФ по українській газовій інфраструктурі стали набагато частішими, що ускладнює вирішення питань щодо зберігання європейського газу в українських ПХГ.

Україна могла б отримати близько 200 млн євро від європейських трейдерів, які зберігають газ, але зустрічна гарантія мала б досягти 1 млрд євро. Якщо ви хочете підтримати Україну, просто дайте їм 1 млрд. євро, - заявляє європейський чиновник. Поширити

Накопичення газу у сховищах України прискорюється у літні місяці, коли ціни на газ низькі порівняно з іншими сезонами.

Потім трейдери продають його, коли ціни зростають, щоб отримати прибуток, як правило, у зимові місяці, коли попит на опалення підвищує попит на природний газ.

За даними цінового агентства Argus, торік різниця часто перевищувала 20 євро за мегават-годину влітку, але цього року вона становила лише близько 5 євро/МВт-год