В течение этого лета газовые трейдеры из ЕС почти не использовали украинские ПХГ для хранения газа, что предположительно связано с атаками преступной армии РФ по этим объектам.

Что известно об отказе европейских трейдеров использовать украинские ПХГ

Отмечается, что на территории Украины находятся крупнейшие в Европе хранилища хранения природного газа.

В 2023 году Украина обеспечила страны ЕС достаточным объемом для хранения излишков газа перед осенне-зимним периодом.

Однако весной этого года авиация преступной армии РФ начала атаковать энергетические объекты в Украине, включая насосные станции для хранения газа.

Подчеркивается, что объемы хранящегося в украинских ПХГ европейского газа снизились в июне и июле до одной десятой от объемов хранения в тот же период прошлого года.

Постоянные атаки России на украинские хранилища увеличивают риск хранения газа, – объясняет глава отдела торговли в континентальной Европе энергетической группы Axpo Марко Заальфранк. Поделиться

Отмечается, что суммарно ПХГ на территории стран ЕС способны вместить около 100 млрд. куб. газа, тогда как годовая потребность составляет от 350 до 500 млрд куб в зависимости от погодных условий.

В 2023 году Украина предложила ЕС около 10 млрд. куб. м дополнительных мощностей для хранения газа.

Газовые ПХГ Украины

Компании из ЕС закачали более 2 млрд куб. м перед зимними месяцами, поскольку страна предлагала такие стимулы, как низкие тарифы на хранение.

По данным Argus, в июне и июле европейские компании отправили всего 15,4 млн кубометров и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн кубометров и 586,6 млн кубометров в те же месяцы прошлого года.

В материале издания подчеркивается, что сами газовые хранилища размещены глубоко под землей, однако инфраструктура для закачки газа находится на поверхности и атаки преступной армии РФ по ней создают существенные риски для хранения европейского газа.

Главная проблема не в потере газа, а в невозможности его изъятия, когда он нужен и востребован, отмечает Марко Заальфранк. Поделиться

По информации "Нафтогаза", в марте и апреле авиация окупантов из армии РФ совершила несколько атак по объектам наземной инфраструктуры украинских ПХГ.

В этой связи были проведены ремонтные работы.

Никаких проблем, мы работаем в обычном режиме по закачке и отбору газа, - уверяет глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев. Поделиться

Украине выгодно, чтобы европейские газовые трейдеры продолжали использовать ПХГ на территории страны.

Если не будут введены какие-либо дополнительные стимулы для хранения газа в Украине, трудно понять, как европейские трейдеры вернутся, - предупреждает глава европейского газового ценообразования в Argus Наташа Филдинг. Поделиться

Сколько Украина может зарабатывать на хранении европейского газа

По словам высокопоставленных чиновников ЕС, атаки преступной армии РФ по украинской газовой инфраструктуре стали намного чаще, что усложняет решение вопросов по хранению европейского газа в украинских ПХГ.

Украина могла бы получить около 200 млн евро от сохраняющих газ европейских трейдеров, но встречная гарантия должна была бы достичь 1 млрд евро. Если вы хотите поддержать Украину, просто дайте им 1 млрд евро, - заявляет европейский чиновник. Поделиться

Накопление газа в хранилищах Украины ускоряется в летние месяцы, когда цены на газ низкие по сравнению с другими сезонами.

Затем трейдеры продают его, когда цены растут, чтобы получить прибыль, как правило, в зимние месяцы, когда спрос на отопление повышает спрос на газ.

По данным ценового агентства Argus, в прошлом году разница часто превышала 20 евро за мегаватт-час летом, но в этом году она составляла всего около 5 евро/МВт-час.