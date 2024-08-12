В течение этого лета газовые трейдеры из ЕС почти не использовали украинские ПХГ для хранения газа, что предположительно связано с атаками преступной армии РФ по этим объектам.
Главные тезисы
- Постоянные атаки преступной армии РФ на украинские ПХГ привели к отказу европейских трейдеров использовать их для хранения газа.
- Украина предлагает ЕС дополнительные мощности для хранения газа, но риски увеличиваются из-за военных действий.
- Европейские компании снизили объем закачки газа в украинские ПХГ из-за высоких рисков и невыгодных условий.
- Украина может потерять значительные доходы от хранения европейского газа из-за сложных условий и постоянных атак.
- Решение вопросов по хранению европейского газа в украинских ПХГ усложняется из-за учащающихся атак армии РФ на газовую инфраструктуру.
Что известно об отказе европейских трейдеров использовать украинские ПХГ
Отмечается, что на территории Украины находятся крупнейшие в Европе хранилища хранения природного газа.
В 2023 году Украина обеспечила страны ЕС достаточным объемом для хранения излишков газа перед осенне-зимним периодом.
Однако весной этого года авиация преступной армии РФ начала атаковать энергетические объекты в Украине, включая насосные станции для хранения газа.
Подчеркивается, что объемы хранящегося в украинских ПХГ европейского газа снизились в июне и июле до одной десятой от объемов хранения в тот же период прошлого года.
Отмечается, что суммарно ПХГ на территории стран ЕС способны вместить около 100 млрд. куб. газа, тогда как годовая потребность составляет от 350 до 500 млрд куб в зависимости от погодных условий.
В 2023 году Украина предложила ЕС около 10 млрд. куб. м дополнительных мощностей для хранения газа.
Компании из ЕС закачали более 2 млрд куб. м перед зимними месяцами, поскольку страна предлагала такие стимулы, как низкие тарифы на хранение.
По данным Argus, в июне и июле европейские компании отправили всего 15,4 млн кубометров и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн кубометров и 586,6 млн кубометров в те же месяцы прошлого года.
В материале издания подчеркивается, что сами газовые хранилища размещены глубоко под землей, однако инфраструктура для закачки газа находится на поверхности и атаки преступной армии РФ по ней создают существенные риски для хранения европейского газа.
По информации "Нафтогаза", в марте и апреле авиация окупантов из армии РФ совершила несколько атак по объектам наземной инфраструктуры украинских ПХГ.
В этой связи были проведены ремонтные работы.
Украине выгодно, чтобы европейские газовые трейдеры продолжали использовать ПХГ на территории страны.
Сколько Украина может зарабатывать на хранении европейского газа
По словам высокопоставленных чиновников ЕС, атаки преступной армии РФ по украинской газовой инфраструктуре стали намного чаще, что усложняет решение вопросов по хранению европейского газа в украинских ПХГ.
Накопление газа в хранилищах Украины ускоряется в летние месяцы, когда цены на газ низкие по сравнению с другими сезонами.
Затем трейдеры продают его, когда цены растут, чтобы получить прибыль, как правило, в зимние месяцы, когда спрос на отопление повышает спрос на газ.
По данным ценового агентства Argus, в прошлом году разница часто превышала 20 евро за мегаватт-час летом, но в этом году она составляла всего около 5 евро/МВт-час.
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