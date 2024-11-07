По прогнозам аналитиков и трейдеров, у стран ЕС зимой могут возникнуть перебои с поставками газа из-за высокой конкуренции с азиатскими странами за поставки СПГ.

Что известно о вероятной угрозе перебоев с поставками газа в ЕС

По информации издания, европейский газовый рынок после отказа от покупки российского газа стал зависеть от нестабильных мировых энергетических рынков.

Пока газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но всякое может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти кувырком, — признает один из трейдеров. Поделиться

В частности, сжиженный газ пользуется большим спросом среди многих стран в мире и имеет ограниченное предложение.

Газовая инфраструктура ЕС

Преимущественно поставки производятся тому, кто больше заплатит. В этих условиях страны ЕС конкурируют с азиатскими странами и поднимают цены, чтобы получить СПГ.

Перед наступлением зимы конкуренция между странами ЕС и азиатскими странами растет.

Как странам ЕС удалось пройти 2 минувшие зимы с рекордными запасами газа

Однако прошедшие 2 зимы были относительно теплыми, что позволило европейским странам пройти зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах.

Пока участники рынка опасаются, что предстоящая зима не будет такой теплой. Ситуация также осложняется завершением срока действия контракта на транзит газа России и Украины — 31 декабря.

Кроме этого, СМИ предполагают, что Европа вынуждена будет осуществлять поставки газа Украине в рамках помощи с прохождением отопительного сезона.

Если вдруг наступит очень холодная зима одновременно с потерей российских газовых потоков, то это будет очень благоприятным фактором для цен на газ. И я не думаю, что будут какие-нибудь большие альтернативные поставки по трубопроводам. Я думаю, что большую часть этого газа придется заменить СПГ, — предполагает стратег по энергетике Rabobank Флоренс Шмидт. Поделиться

Беспокойство по поводу стабильных поставок СПГ в европейские страны также возникает из-за напряженности на Ближнем Востоке, что может перерасти до закрытия Ормузского пролива, что поставит под угрозу 1/5 мировых поставок СПГ.