Аналитики прогнозируют проблемы с газом в ЕС зимой. В чем причина
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Экономика
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Аналитики прогнозируют проблемы с газом в ЕС зимой. В чем причина

Европейский газ
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Источник:  The Financial Times

По прогнозам аналитиков и трейдеров, у стран ЕС зимой могут возникнуть перебои с поставками газа из-за высокой конкуренции с азиатскими странами за поставки СПГ.

Главные тезисы

  • Конкуренция за поставки СПГ с азиатскими странами может вызвать проблемы с газом в ЕС зимой.
  • Потенциальные проблемы в поставках газа обусловлены нестабильностью мировых энергетических рынков и рисками геополитического характера.
  • Участники рынка опасаются возможного дефицита газа из-за неопределенности будущей погоды и нарушения контрактов на транзит.
  • Угрозы стабильности поставок СПГ в ЕС усугубляют напряженность на Ближнем Востоке и возможное закрытие Ормузского пролива.
  • Возможное повышение спроса на газ приведет к росту оптовых цен в ЕС, требуя повышения конкурентоспособности в сегменте СПГ.

Что известно о вероятной угрозе перебоев с поставками газа в ЕС

По информации издания, европейский газовый рынок после отказа от покупки российского газа стал зависеть от нестабильных мировых энергетических рынков.

Пока газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но всякое может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти кувырком, — признает один из трейдеров.

В частности, сжиженный газ пользуется большим спросом среди многих стран в мире и имеет ограниченное предложение.

У ЕС могут возникнуть проблемы с газом зимой
Газовая инфраструктура ЕС

Преимущественно поставки производятся тому, кто больше заплатит. В этих условиях страны ЕС конкурируют с азиатскими странами и поднимают цены, чтобы получить СПГ.

Перед наступлением зимы конкуренция между странами ЕС и азиатскими странами растет.

Как странам ЕС удалось пройти 2 минувшие зимы с рекордными запасами газа

Однако прошедшие 2 зимы были относительно теплыми, что позволило европейским странам пройти зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах.

Пока участники рынка опасаются, что предстоящая зима не будет такой теплой. Ситуация также осложняется завершением срока действия контракта на транзит газа России и Украины — 31 декабря.

Кроме этого, СМИ предполагают, что Европа вынуждена будет осуществлять поставки газа Украине в рамках помощи с прохождением отопительного сезона.

Если вдруг наступит очень холодная зима одновременно с потерей российских газовых потоков, то это будет очень благоприятным фактором для цен на газ. И я не думаю, что будут какие-нибудь большие альтернативные поставки по трубопроводам. Я думаю, что большую часть этого газа придется заменить СПГ, — предполагает стратег по энергетике Rabobank Флоренс Шмидт.

Беспокойство по поводу стабильных поставок СПГ в европейские страны также возникает из-за напряженности на Ближнем Востоке, что может перерасти до закрытия Ормузского пролива, что поставит под угрозу 1/5 мировых поставок СПГ.

Если отбор газа этой зимой значительно превысит показатели двух прошлых лет, покупателям из ЕС, возможно, придется повысить свою конкурентоспособность на рынках СПГ, чтобы пополнить запасы в 2025 году, что потенциально приведет к росту оптовых цен на газ, говорится в предупреждении энергетического надзорного органа. ЕС Acer.

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