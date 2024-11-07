По прогнозам аналитиков и трейдеров, у стран ЕС зимой могут возникнуть перебои с поставками газа из-за высокой конкуренции с азиатскими странами за поставки СПГ.
Главные тезисы
- Конкуренция за поставки СПГ с азиатскими странами может вызвать проблемы с газом в ЕС зимой.
- Потенциальные проблемы в поставках газа обусловлены нестабильностью мировых энергетических рынков и рисками геополитического характера.
- Участники рынка опасаются возможного дефицита газа из-за неопределенности будущей погоды и нарушения контрактов на транзит.
- Угрозы стабильности поставок СПГ в ЕС усугубляют напряженность на Ближнем Востоке и возможное закрытие Ормузского пролива.
- Возможное повышение спроса на газ приведет к росту оптовых цен в ЕС, требуя повышения конкурентоспособности в сегменте СПГ.
Что известно о вероятной угрозе перебоев с поставками газа в ЕС
По информации издания, европейский газовый рынок после отказа от покупки российского газа стал зависеть от нестабильных мировых энергетических рынков.
В частности, сжиженный газ пользуется большим спросом среди многих стран в мире и имеет ограниченное предложение.
Преимущественно поставки производятся тому, кто больше заплатит. В этих условиях страны ЕС конкурируют с азиатскими странами и поднимают цены, чтобы получить СПГ.
Перед наступлением зимы конкуренция между странами ЕС и азиатскими странами растет.
Как странам ЕС удалось пройти 2 минувшие зимы с рекордными запасами газа
Однако прошедшие 2 зимы были относительно теплыми, что позволило европейским странам пройти зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах.
Пока участники рынка опасаются, что предстоящая зима не будет такой теплой. Ситуация также осложняется завершением срока действия контракта на транзит газа России и Украины — 31 декабря.
Кроме этого, СМИ предполагают, что Европа вынуждена будет осуществлять поставки газа Украине в рамках помощи с прохождением отопительного сезона.
Беспокойство по поводу стабильных поставок СПГ в европейские страны также возникает из-за напряженности на Ближнем Востоке, что может перерасти до закрытия Ормузского пролива, что поставит под угрозу 1/5 мировых поставок СПГ.
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