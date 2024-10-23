Европа проигрывает "газовую войну" России. Что это значит для Украины

Обозреватель Bloomberg Opinion Хавьер Блас обращает внимание на то, что Европа не просто продолжает активно экспортировать российский газ на миллиарды евро, а даже наращивает поставки. Это подтверждает ранее высказанные предположения о том, что континент все еще не может жить без энергоносителя страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Европа продолжает наращивать поставки российского газа, несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины.
- Европейский энергетический рынок пройдет главную проверку уже в 2025 году.
- Украинский трубопровод критически важен для Восточной и Центральной Европы.
ЕС не может избавиться газовой зависимости от России
По словам аналитика, крайне абсурдна ситуация, когда российское "голубое топливо" поступает на континент через украинский газопровод, а Украина взимает с Москвы плату за транзит, которую Кремль исправно платит, даже во время войны.
Несмотря на это, обозреватель не отрицает тот факт, что Европа действительно стала гораздо менее зависимой от российского газа, чем раньше.
Фактически экспорт упал с 45% в 2022 году до 15% в 2023 году.
Однако и здесь есть неприятное уточнение: в этом году он подскочил до 20%.
Что это значит для Украины
Как отмечает Хавьер Блас, де-факто Европа финансирует обе стороны войны — континент платит России за газ, и эти миллиарды Путин тратит на убийство мирных украинцев.
Однако это не мешает официальному Брюсселю оказывать финансовую поддержку Украине, чтобы она могла хоть как-то защищаться от вражеского террора.
Что важно понимать, украинский трубопровод жизненно важен для Восточной и Центральной Европы, больше всего от него зависят Словакия и Австрия.
Италия, Чехия и Венгрия также получают часть объемов газа.
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