Обозреватель Bloomberg Opinion Хавьер Блас обращает внимание на то, что Европа не просто продолжает активно экспортировать российский газ на миллиарды евро, а даже наращивает поставки. Это подтверждает ранее высказанные предположения о том, что континент все еще не может жить без энергоносителя страны-агрессорки.

ЕС не может избавиться газовой зависимости от России

По словам аналитика, крайне абсурдна ситуация, когда российское "голубое топливо" поступает на континент через украинский газопровод, а Украина взимает с Москвы плату за транзит, которую Кремль исправно платит, даже во время войны.

Эта сюрреалистическая ситуация, противоречащая политическим реалиям, является признаком того, что Европа не может жить без российского газа, — отмечает Хавьер Блас. Поделиться

Несмотря на это, обозреватель не отрицает тот факт, что Европа действительно стала гораздо менее зависимой от российского газа, чем раньше.

Фактически экспорт упал с 45% в 2022 году до 15% в 2023 году.

Однако и здесь есть неприятное уточнение: в этом году он подскочил до 20%.

Что это значит для Украины

Как отмечает Хавьер Блас, де-факто Европа финансирует обе стороны войны — континент платит России за газ, и эти миллиарды Путин тратит на убийство мирных украинцев.

Однако это не мешает официальному Брюсселю оказывать финансовую поддержку Украине, чтобы она могла хоть как-то защищаться от вражеского террора.

Истинная зависимость европейского энергетического рынка от российского газа будет проверена, когда в начале 2025 года истечет контракт на поставку газа РФ через украинскую ГТС. Вероятно, соглашение не будет продлено в его текущем виде, поскольку Киев, очевидно, отказывается садиться за стол переговоров с Москвой, — подчеркнул обозреватель. Поделиться

Что важно понимать, украинский трубопровод жизненно важен для Восточной и Центральной Европы, больше всего от него зависят Словакия и Австрия.