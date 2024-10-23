Европа проигрывает "газовую войну" России. Что это значит для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Европа проигрывает "газовую войну" России. Что это значит для Украины

газ РФ
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Обозреватель Bloomberg Opinion Хавьер Блас обращает внимание на то, что Европа не просто продолжает активно экспортировать российский газ на миллиарды евро, а даже наращивает поставки. Это подтверждает ранее высказанные предположения о том, что континент все еще не может жить без энергоносителя страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Европа продолжает наращивать поставки российского газа, несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины.
  • Европейский энергетический рынок пройдет главную проверку уже в 2025 году.
  • Украинский трубопровод критически важен для Восточной и Центральной Европы.

ЕС не может избавиться газовой зависимости от России

По словам аналитика, крайне абсурдна ситуация, когда российское "голубое топливо" поступает на континент через украинский газопровод, а Украина взимает с Москвы плату за транзит, которую Кремль исправно платит, даже во время войны.

Эта сюрреалистическая ситуация, противоречащая политическим реалиям, является признаком того, что Европа не может жить без российского газа, — отмечает Хавьер Блас.

Несмотря на это, обозреватель не отрицает тот факт, что Европа действительно стала гораздо менее зависимой от российского газа, чем раньше.

Фактически экспорт упал с 45% в 2022 году до 15% в 2023 году.

Однако и здесь есть неприятное уточнение: в этом году он подскочил до 20%.

Что это значит для Украины

Как отмечает Хавьер Блас, де-факто Европа финансирует обе стороны войны — континент платит России за газ, и эти миллиарды Путин тратит на убийство мирных украинцев.

Однако это не мешает официальному Брюсселю оказывать финансовую поддержку Украине, чтобы она могла хоть как-то защищаться от вражеского террора.

Истинная зависимость европейского энергетического рынка от российского газа будет проверена, когда в начале 2025 года истечет контракт на поставку газа РФ через украинскую ГТС. Вероятно, соглашение не будет продлено в его текущем виде, поскольку Киев, очевидно, отказывается садиться за стол переговоров с Москвой, — подчеркнул обозреватель.

Что важно понимать, украинский трубопровод жизненно важен для Восточной и Центральной Европы, больше всего от него зависят Словакия и Австрия.

Италия, Чехия и Венгрия также получают часть объемов газа.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Турция помогает РФ усиливать влияние на газовый рынок ЕС
Турецкий поток
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ готовятся к снижению доходов от нефти и газа
Газ РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия стремится увеличить закупки российского газа. Что известно
Сиярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?