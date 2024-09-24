Правительство страны-агрессора уже готовится к снижению ключевого источника финансирования преступной войны против Украины - доходов от продажи нефти и газа в ближайшие три года.

В России ожидается снижение доходов от продажи нефти и газа

Журналисты издания ссылаются на трехлетний проект бюджета страны-агрессорки, с которым им удалось ознакомиться.

Отмечается, что доходы от нефти и газа, служащие ключевым источником финансирования развязной преступной войны против Украины, должны сократиться на 14% в период с 2024 по 2027 год.

Российские чиновники прогнозируют, что предприятия по добыче и продаже нефти и газа должны пополнить бюджет в 118 млрд долларов в течение следующего года.

Подчеркивается, что это будет на 3,3% меньше, чем в текущем году.

Ожидается, что годовые доходы продолжат снижаться в течение следующих двух лет, достигнув 9,77 трлн. рублей в 2027 году.

Уже третий год доходы нефти и газа служат ключевым источником финансирования развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Транзит российского газа

Это оказало большое влияние на эффект от многомиллиардной военной помощи западных стран Украины. Кроме того, Россия успешно обошла западные санкции, которые ограничивали продажу нефти Россией.

Ожидается, что средняя экспортная цена на российскую сырую нефть упадет ниже 70 долларов за баррель со следующего года.

Ожидается, что средние контрактные цены на экспорт газа из страны будут также снижаться до 2027 года.

В долгосрочной перспективе нефть может стать еще более дешевой, поскольку спрос сокращается, а возобновляемые источники энергии становятся популярнее.

Документы восхваляют усилия ОПЕК+, возглавляемой Саудовской Аравией и Россией по восстановлению баланса на нефтяных рынках путем сокращения добычи.

Что известно об ожидаемом снижении налогов в России

Как отмечается в материале, дополнительным фактором снижения доходов страны-агрессорки от продажи нефти и газа является план по снятию дополнительной налоговой нагрузки с "Газпрома", долгое время являвшийся основным источником средств для правительства.

После вторжения РФ в Украину и закрытия европейского газового рынка "Газпром" потерял большинство объема транзита газа в страны ЕС.

Это решение привело к первым чистым убыткам "Газпрома" с начала века.

Однако правительство ввело для производителя налог на добычу газа, ожидая получать от компании дополнительно 50 миллиардов рублей ежемесячно в период с 2023 по 2025 год.

Документы показывают, что сейчас существует план облегчения налоговой нагрузки для "Газпрома".

Если он будет принят, более мягкий фискальный режим сократит налоговые поступления России от добычи газа более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, до чуть более 1 трлн рублей в 2025 году.

Однако налоговые льготы могут повысить финансовые результаты "Газпрома", которые начали возобновляться в начале этого года.

Если Газпром возобновит выплату дивидендов, это может компенсировать часть понижения государственных доходов, поскольку государство является крупнейшим акционером компании.