Уряд країни-агресорки вже готується до зниження ключового джерела фінансування злочинної війни проти України - прибутків від продажу нафти та газу протягом найближчих трьох років.

У Росії очікують зниження прибутків від продажу нафти та газу

Журналісти видання посилаються на трирічний проєкт бюджету країни-агресорки, з яким їм вдалось ознайомитись.

Зазначається, що доходи від нафти і газу, які слугують ключовим джерелом фінансування розв’язаної злочинної війни проти України, мають скоротитись на 14% у період з 2024 по 2027 рік.

Російські урядовці прогнозують, що підприємства з видобутку та продажу нафти і газу мають поповнити бюджет на 118 млрд доларів протягом наступного року.

Підкреслюється, що це буде на 3,3% менше, ніж у цьому році.

Очікується, що річні доходи продовжать знижуватися протягом наступних двох років, досягнувши 9,77 трлн рублів в 2027 році.

Вже третій рік поспіль доходи нафти та газу слугують ключовим джерелом фінансування розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Транзит російського газу

Це значно вплинуло на ефект від багатомільярдної військової допомоги західних країн Україні. Окрім цього Росія успішно обійшла західні санкції, які обмежували продаж нафти Росією.

Очікується, що середня експортна ціна на російську сиру нафту впаде нижче за 70 доларів за барель з наступного року.

Очікується, що середні контрактні ціни на експорт газу з країни також знижуватимуться до 2027 року.

У довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою, оскільки попит скорочується, а відновлювані джерела енергії стають популярнішими.

Документи вихваляють зусилля ОПЕК+, очолюваної Саудівською Аравією та Росією, щодо відновлення балансу на нафтових ринках шляхом скорочення видобутку.

Що відомо про очікуване зниження податків в Росії

Як зазначається у матеріалі, додатковим фактором зниження прибутків країни-агресорки від продажу нафти і газу є план зі зняття додаткового податкового навантаження з "Газпрому", який довгий час був основним джерелом коштів для уряду.

Після вторгнення РФ в Україну і закриття європейського газового ринку "Газпром” втратив більшість обсягу транзиту газу до країн ЄС.

Це рішення призвело до перших чистих збитків "Газпрому" з початку століття.

Проте уряд запровадив для виробника податок на видобуток газу, очікуючи отримувати від компанії додатково 50 мільярдів рублів щомісяця в період з 2023 по 2025 рік.

Документи показують, що тепер існує план щодо полегшення податкового навантаження для "Газпрому".

Якщо його буде прийнято, м'якший фіскальний режим скоротить податкові надходження Росії від видобутку газу більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком, до трохи більше 1 трлн рублів у 2025 році.

Однак податкові пільги можуть підвищити фінансові результати Газпрому, які почали відновлюватися на початку цього року.

Якщо Газпром відновить виплату дивідендів, це може компенсувати частину зниження державних доходів, оскільки держава є найбільшим акціонером компанії.