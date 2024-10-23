Європа програє "газову війну" Росії. Що це означає для України

Оглядач Bloomberg Opinion Хав'єр Блас звертає увагу на те, що Європа не просто продовжує активно експортувати російський газ на мільярди євро, а навіть нарощує постачання. Це підтверджує раніше висловлені припущення про те, континент все ще не може жити без енергоносія країни-агресорки.

ЄС не може позбутися газової залежності від Росії

За словами аналітика, вкрай абсурдною є ситуація, коли російське “блакитне паливо” надходить до континенту через український газопровід, а Україна стягує з Москви плату за транзит, яку Кремль справно сплачує, навіть під час війни.

Ця сюрреалістична ситуація, яка суперечить політичним реаліям, є ознакою того, що Європа не може жити без російського газу, — наголошує Хав'єр Блас. Поширити

Попри це, оглядач не заперечує той факт, що Європа справді стала значно менш залежною від російського газу, ніж раніше.

Фактично експорт впав з 45% у 2022 році до 15% у 2023. Однак і тут є неприємне уточнення: цьогоріч він підскочив аж до 20%.

Що це означає для України

Як зазначає Хав'єр Блас, де-факто Європа фінансує обидві сторони війни — континент платить Росії за газ, і ці мільярди Путін витрачає на вбивство мирних українців.

Однак це не заважає офіційному Брюссель надавати фінансову підтримку Україні, щоб вона могла хоч якось захищатися від ворожого терору.

Справжня залежність європейського енергетичного ринку від російського газу буде перевірена, коли на початку 2025 року закінчиться контракт на постачання газу РФ через українську ГТС. Ймовірно, угода не буде продовжена в її поточному вигляді, оскільки Київ, цілком зрозуміло, відмовляється сідати за стіл переговорів з Москвою, — наголосив оглядач. Поширити

Що важливо розуміти, український трубопровід є життєво важливим для Східної та Центральної Європи, найбільше від нього залежать Словаччина та Австрія.