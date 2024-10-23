Європа програє "газову війну" Росії. Що це означає для України

Оглядач Bloomberg Opinion Хав'єр Блас звертає увагу на те, що Європа не просто продовжує активно експортувати російський газ на мільярди євро, а навіть нарощує постачання. Це підтверджує раніше висловлені припущення про те, континент все ще не може жити без енергоносія країни-агресорки.
Головні тези:
- Європа продовжує нарощувати постачання російського газу, попри війну, яку Росія веде проти України.
- Європейський енергетичний ринок пройде головну перевірку уже в 2025 році.
- Український трубопровід є критично важливим для Східної та Центральної Європи.
ЄС не може позбутися газової залежності від Росії
За словами аналітика, вкрай абсурдною є ситуація, коли російське “блакитне паливо” надходить до континенту через український газопровід, а Україна стягує з Москви плату за транзит, яку Кремль справно сплачує, навіть під час війни.
Попри це, оглядач не заперечує той факт, що Європа справді стала значно менш залежною від російського газу, ніж раніше.
Фактично експорт впав з 45% у 2022 році до 15% у 2023. Однак і тут є неприємне уточнення: цьогоріч він підскочив аж до 20%.
Що це означає для України
Як зазначає Хав'єр Блас, де-факто Європа фінансує обидві сторони війни — континент платить Росії за газ, і ці мільярди Путін витрачає на вбивство мирних українців.
Однак це не заважає офіційному Брюссель надавати фінансову підтримку Україні, щоб вона могла хоч якось захищатися від ворожого терору.
Що важливо розуміти, український трубопровід є життєво важливим для Східної та Центральної Європи, найбільше від нього залежать Словаччина та Австрія.
Італія, Чехія та Угорщина також отримують частину обсягів газу.
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