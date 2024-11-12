ЕС предлагает Трампу первое соглашение для ослабления режима Путина

Официальный Брюссель уже рассматривает сценарий увеличения поставок сжиженного природного газа из США в обмен на отказ Дональда Трампа от идеи высоких пошлин на европейские товары. Это решение, если оно будет принято, станет еще одним ударом по экономике страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Расширение европейского рынка для американских производителей СПГ может способствовать их быстрому росту в течение последующих лет.
- Ожидается, что администрация Трампа положительно воспримет предложение ЕС.
- Белый дом может отменить ограничения на экспорт сжиженного природного газа в Европу.
ЕС может снизить зависимость от российского газа
По мнению европейских лидеров, наращивание импорта СПГ из Штатов поможет минимизировать зависимость континента от российских поставок.
Кроме того, указано, что это поспособствует успокоению нового президента США относительно торгового дефицита с ЕС.
Сложившуюся ситуацию уже прокомментировал генеральный директор Venture Global, одного из ведущих производителей СПГ в США, Майкл Сейбел.
По словам последнего, официальный Брюссель с нетерпением ждет старта сотрудничества с новой администрацией Трампа, чтобы закрепить роль США как ключевого поставщика чистого сжиженного природного газа.
Трамп, вероятнее всего, согласится на предложение ЕС
Такое предположение озвучил Гарольд Хамм, основатель Continental Resources.
Он обратил внимание на то, что официальный Вашингтон готов нарастить экспорт в ЕС и помочь континенту снизить остаточную зависимость от российского газа.
Он добавил, что уже успел обсудить энергетическую политику с переходной командой Трампа и производителями.
Как уже ранее заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, американский СПГ может стать главным выгодоприобретателем торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.
Недавно европейский лидер подтвердил готовность увеличить импорт из США.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-