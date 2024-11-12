ЕС предлагает Трампу первое соглашение для ослабления режима Путина

Официальный Брюссель уже рассматривает сценарий увеличения поставок сжиженного природного газа из США в обмен на отказ Дональда Трампа от идеи высоких пошлин на европейские товары. Это решение, если оно будет принято, станет еще одним ударом по экономике страны-агрессорки России.

ЕС может снизить зависимость от российского газа

По мнению европейских лидеров, наращивание импорта СПГ из Штатов поможет минимизировать зависимость континента от российских поставок.

Кроме того, указано, что это поспособствует успокоению нового президента США относительно торгового дефицита с ЕС.

Для американских производителей расширение европейского рынка вместе с обещанием Трампа отменить паузу на выдачу экспортных лицензий сразу после вступления в должность может открыть путь к быстрому росту в течение следующих четырех лет. Поделиться

Сложившуюся ситуацию уже прокомментировал генеральный директор Venture Global, одного из ведущих производителей СПГ в США, Майкл Сейбел.

По словам последнего, официальный Брюссель с нетерпением ждет старта сотрудничества с новой администрацией Трампа, чтобы закрепить роль США как ключевого поставщика чистого сжиженного природного газа.

Трамп, вероятнее всего, согласится на предложение ЕС

Такое предположение озвучил Гарольд Хамм, основатель Continental Resources.

Он обратил внимание на то, что официальный Вашингтон готов нарастить экспорт в ЕС и помочь континенту снизить остаточную зависимость от российского газа.

Он добавил, что уже успел обсудить энергетическую политику с переходной командой Трампа и производителями.

Ожидаю, что приостановление выдачи разрешений на СПГ будет отменено в первые дни администрации Трампа, — сказал Майк Соммерс, генеральный директор Американского нефтяного института. Поделиться

Как уже ранее заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, американский СПГ может стать главным выгодоприобретателем торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.