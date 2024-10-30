Євроінтеграція у газовому секторі — що це означає для України?

Інтеграція українського газового сектору в європейський може принести додатковий дохід не тільки державі та операторам, а й українському агросектору, перетворивши один з його викликів — утилізацію відходів — на джерело доходу завдяки виробництву та експорту до ЄС українського біометану. Про переваги євроінтеграції в газовому секторі України наголошують Джастін Гунесінге, керівник газового напряму USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ), Павло Більмович, USAID ПЕБ, та Андрій Цинкалюк, експерт з газових питань USAID ПЕБ.

Шлях України до ЄС у газовій сфері

Та перш ніж окреслити всі переваги та окремо зупинитись на деяких з них, пригадаймо, як все починалось і що вже вдалось зробити Україні для самостійності свого газового сектору.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС у 2014 році передбачає зобов'язання України гармонізувати своє енергетичне законодавство з нормами та стандартами єдиного європейського енергоринку. Саме підписання Угоди та взяті Україною зобов'язання посприяли початку реформування українського газового сектору. Джастін Гунесінге Керівник газового напряму USAID ПЕБ

Реформа газового ринку та анбандлінг (2015-2019 роки)

З 2015 року Україна почала реформування свого газового ринку відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС. Ключовим кроком стало відокремлення діяльності з транспортування газу від видобування та продажу (анбандлінг). У 2019 році було створено окрему компанію «Оператор газотранспортної системи України» («Оператор ГТС України», ОГТСУ), яка взяла на себе функції оператора газотранспортної системи України​.

Сертифікація оператора ГТС (2020 рік)

У грудні 2019 року ОГТСУ пройшов сертифікацію як незалежний оператор ГТС відповідно до європейського законодавства. Це підтвердило відповідність ОГТСУ вимогам Третього енергетичного пакета ЄС та дозволило розпочати повноцінну інтеграцію у європейський енергетичний ринок.

Інтеграція з європейськими ринками

Україна підписала меморандуми про співпрацю з європейськими країнами та їхніми операторами ГТС, що включає спільні проєкти та ініціативи, спрямовані на інтеграцію газотранспортних систем та оптимізацію маршрутів постачання газу.

Співпраця з ENTSO-G

Україна активно співпрацює з Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSO-G). Наразі ОГТСУ бере участь у робочих групах та комітетах ENTSO-G на рівні спостерігача, що дозволяє краще розуміти вимоги та процеси цієї організації.

Які кроки Україна має зробити далі

А далі для євроінтеграції газового сектора Україна має забезпечити регуляторну гармонізацію, прозорість ринку, Модернізацію інфраструктури, залучити інвестиції.

Необхідно продовжити інтегрувати в українське газове законодавство європейські норми. Це стосується і регулювання ринків газу, і захисту прав споживачів, і забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності на ринку. Павло Більмович USAID ПЕБ

Прозорість ринку

Забезпечення високого рівня прозорості діяльності операторів ринку є важливим для підвищення довіри до учасників газового ринку європейських партнерів та споживачів. Відтак Україна має вдосконалити процеси оприлюднення даних про потоки газу, доступні потужності та інші ключові показники.

Модернізація інфраструктури

Українська газотранспортна система потребує значної модернізації. Багато трубопроводів і компресорних станцій були побудовані ще за радянських часів і потребують оновлення для забезпечення ефективної експлуатації​.

Залучення інвестицій

Модернізація та розвиток інфраструктури вимагають значних інвестицій. Складнощі з фінансуванням можуть стати перешкодою для швидкого оновлення системи. Після запровадження воєнного стану діють певні обмеження з міркувань безпеки і стабілізації ситуації на газовому ринку, що уповільнюють реформування сектору на шляху до євроінтеграції.

Що дасть Україні об’єднання з газотранспортною системою ЄС?

Інтеграція в європейську систему допоможе Україні підвищити свою енергетичну безпеку завдяки диверсифікації постачальників та джерел енергії. Це дозволить більш гнучко реагувати на зміну умов на ринку - адже суттєво розширить пул постачальників.

Модернізація ГТС та її інтеграція в європейську мережу сприятимуть залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та розвитку економіки. Крім того, експорт українського газу, біометану та водню до ЄС може стати важливим джерелом доходів для країни (про це поговоримо окремо). Андрій Цинкалюк Експерт з газових питань USAID ПЕБ

Також використання сучасних технологій для виробництва та транспортування газу допоможе зменшити викиди парникових газів та поліпшити екологічну ситуацію. Виробництво біометану та водню і подальше транспортування їх внутрішнім та іноземним споживачам сприятиме декарбонізації.

А навіщо це Європі?

Це чудове запитання, відповідь на яке одразу розбиває цілий стос міфів і фейків про “присвоєння” Європою нашої газотранспортної системи, підземних сховищ газу, чи геть не про втрату їх Україною. Тож який насправді інтерес Європи у цьому об’єднанні?

Диверсифікація постачання

Маршрути, що будуть проходити через українську ГТС з Півдня, допоможуть Східній Європі диверсифікувати постачання газу. Це допоможе знизити залежність ЄС від російського газу та підвищити енергетичну безпеку регіону​.

Розвиток ринку відновлюваних газів

Інтеграція українського біометану та водню у європейські газові мережі в довгостроковій перспективі сприятиме розвитку ринку відновлюваних газів у Європі та Україні. Це допоможе досягти кліматичних цілей ЄС та зменшити викиди парникових газів.

Прямі економічні вигоди

Співпраця ЄС з Україною збільшить ресурс Європи для зберігання газу. Це, своєю чергою, дозволить краще керувати сезонними коливаннями цін на газ, покращить диверсифікацію та конкуренцію на ринку ЄС. Україна виконуватиме роль газового хабу.

Гармонізація законодавства. Україна має продовжувати адаптацію свого законодавства до вимог ЄС. Це включає прийняття нових законів та внесення змін до чинних нормативних актів відповідно до Четвертого енергетичного пакета ЄС.

Вдосконалення правил ринку. Нам треба вдосконалювати правила функціонування газового ринку для забезпечення їх відповідності європейським стандартам. Це включає прозорість ринку, недискримінаційний доступ до інфраструктури та захист прав споживачів.

Відкриті дані. Забезпечення доступу до даних про потоки газу, доступні потужності та інші важливі показники сприятиме підвищенню довіри з боку європейських партнерів.

Ефективне балансування: Вдосконалення механізмів балансування ринку природного газу відповідно до Мережевого кодексу ЄС з балансування (EU BAL NC).

Продовження процесу сертифікації ОГТСУ як незалежного оператора ГТС відповідно до європейських стандартів, включаючи регулярні аудити та оцінки відповідності.