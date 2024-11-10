Ілон дуже роздратований. Що буде із союзом Трампа і Маска

Відома американська політична оглядачка Кара Свішер озвучила прогноз, що станеться із союзом нового президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска. За її словами, все уже рухається до завершення.

Маск не зможе тягатися з Трампом

Свішер звертає увагу на те, що новий очільник Білого дому протягом своєї виборчої кампанії з захватом завжди говорив про бізнесмена, винахідника та свого поплічника Ілона Маска.

Ба більше, він багато разів публічно називав останнього генієм.

Попри це, на переконання експертки, Дональд Трамп не та людина, яка буде ділитися владою з бізнесменом.

Кара Свішер озвучила прогноз, що конфлікт між Маском і Трампом майже неминучий, адже привабливість двох найвпливовіших людей світу означає, що їм буде важко "співіснувати".

Один із моїх улюблених фільмів — "Горець", "може бути тільки один", і це буде Дональд Трамп, — наголосила політична оглядачка. Поширити

Маск уже здогадується, що відбувається

Кара Свішер звертає увагу на те, що американський мільярдер відіграв важливу роль у кампанії Трампа, насамперед йдеться про ключовий штат Пенсильванію.

Як відомо, він виступав як замінник на багатьох мітингах і просував прореспубліканський контент" на своїй платформі Х.

Не можна також ігнорувати той факт, що на тлі перемоги Трампа статки Маска зросли приблизно на 12 мільярдів доларів.

Однак політична оглядачка також не вірить, що бізнесмен спробує замахнутися на посаду в адміністрації новообраного президента: