За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, офіційна Москва бачить “позитивні сигнали” в поверненні Дональд Трампа у Білий дім, однак розуміє, що все незабаром може змінитися.

Кремль готовий вислухати ідеї Трампа

Російські пропагандисти поцікавилися у представника диктатора Володимира Путіна, які сигнали з боку офіційного Вашингтона будуть розцінені Москвою як шанс на налагодження двосторонніх відносин.

За словами Дмитра Пєскова, станом на сьогодні ці сигнали нібито надходять і вони "позитивні".

Він звернув увагу на те, що лідер республіканців під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що все сприймає через угоди.

Що він може зробити угоду, яка виведе до миру. Принаймні він говорить про мир, він не говорить про конфронтацію, він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це його вигідно відрізняє від чинної адміністрації. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Чому Кремль боїться Трампа

Дмитро Пєсков також додав, на відміну від чинної адміністрації Джо Байдена, лідер республіканців "менш передбачуваний.

За його словами, менш передбачуваним є, також те наскільки він дотримуватиметься тих заяв, які він робив під час передвиборчої кампанії.

6 листопада, коли стало відомо, що Дональд Трамп все-таки повернеться у Білий дім, усі звернули увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін не поспішає вітати свого колегу з перемогою.

Тоді речник Кремля пояснив, що США все одно залишаються для Росії ворожою країною, а також збрехав, що Штати ведуть війну проти РФ.

Згодом стало відомо, що Путіна все-таки привітав Трампа, однак не публічно, а “через знайомих”.