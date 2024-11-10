Повернення Трампа. Команда Макрона озвучила прогноз для українців
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Повернення Трампа. Команда Макрона озвучила прогноз для українців

Жан-Ноель Барро
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Джерело:  Le Parisien

На переконання шефа французької дипломатії Жана-Ноеля Барро, новообраний президент США Дональд Трамп не кине України напризволяще на тлі загарбницької війни, яку веде Росія.

Головні тези:

  • Жан-Ноель Барро закликає українців та європейців не боятися майбутніх рішень Трампа.
  • Еммануель Макрон вважає повернення Дональда Трампа у Білий дім історичним моментом для Європи.
  • Співпраця та діалог між новообраним президентом США та європейськими лідерами дає надію на конструктивні кроки для завершення війни РФ проти України.

У Макрона вірять, що Трамп буде ухвалювати правильні рішення

Як вважає очільник МЗС Франції, лідер республіканців "занадто мудрий, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

(Він. — ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу.

Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро

Глава МЗС Франції

Варто зазначити, що французький лідер Еммануель Макрон одним з перших привітав Дональда Трампа з поверненням у Білий дім, а також зазначив, що розраховує на продуктивну співпрацю

Окрім того, нещодавно стало відомо, що новообраний президент США уже почав проводити перемовини з європейськими лідерами, під час яких дав зрозуміти, що не збирається підштовхувати Україну до поступок російському диктатору Володимиру Путіну.

Макрон звернувся до Європи на тлі перемоги Трампа

За словами французького лідера, повернення Дональда Трампа у Білий дім — це "момент історії" для усієї Європи.

Окрім того, він наголосив, що лідера республіканців обрав американський народ й тому логічно, що він насамперед захищатиме інтереси американців.

І це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет, — додав Еммануель Макрон.

На переконання президента Франції, це вирішальний момент в історії "для нас як європейців".

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