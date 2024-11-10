Повернення Трампа. Команда Макрона озвучила прогноз для українців

На переконання шефа французької дипломатії Жана-Ноеля Барро, новообраний президент США Дональд Трамп не кине України напризволяще на тлі загарбницької війни, яку веде Росія.

У Макрона вірять, що Трамп буде ухвалювати правильні рішення

Як вважає очільник МЗС Франції, лідер республіканців "занадто мудрий, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

(Він. — ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу. Жан-Ноель Барро Глава МЗС Франції

Варто зазначити, що французький лідер Еммануель Макрон одним з перших привітав Дональда Трампа з поверненням у Білий дім, а також зазначив, що розраховує на продуктивну співпрацю

Окрім того, нещодавно стало відомо, що новообраний президент США уже почав проводити перемовини з європейськими лідерами, під час яких дав зрозуміти, що не збирається підштовхувати Україну до поступок російському диктатору Володимиру Путіну.

Макрон звернувся до Європи на тлі перемоги Трампа

За словами французького лідера, повернення Дональда Трампа у Білий дім — це "момент історії" для усієї Європи.

Окрім того, він наголосив, що лідера республіканців обрав американський народ й тому логічно, що він насамперед захищатиме інтереси американців.

І це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет, — додав Еммануель Макрон. Поширити

На переконання президента Франції, це вирішальний момент в історії "для нас як європейців".