ЄС звернувся з першою пропозицією до Трампа щодо РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС звернувся з першою пропозицією до Трампа щодо РФ

Урсула фон дер Ляєн
Джерело:  Голос Америки

Офіційний Брюссель хоче максимально мінімізувати свою залежність від Росії, тому запропонував новому президенту США Дональду Трампу план, який допоможе реалізувати цей намір.

Головні тези:

  • ЄС активно шукає шляхи заміщення російського природного газу американським СПГ.
  • Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість взаємодії між Брюсселем та Вашингтоном.
  • Про реакцію Трампа на цю пропозицію поки що нічого невідомо.

ЄС уже розпочав переговори з Трампом

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, 7 листопада вона провела переговори з новообраним американським лідером Дональдом Трампом.

Політикиня офіційно підтвердила, що запропонувала, щоб Штати постачали Євросоюзу більше скрапленого природного газу (СПГ) замість енергопостачань із Росії.

Вона також нагадала про важливість конструктивної взаємодії між Брюсселем та Вашингтоном.

Спільні інтереси, наприклад, — це одна з тем, яких ми торкнулися, я б не сказала, що (ми її) обговорили, — це... тема СПГ. Європа, як і раніше, отримує багато СПГ через Росію. Чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії

Окрім того, вона наголосила, що цю тему можуть обговори у зв'язку з дефіцитом торгового балансу між Вашингтоном і Брюсселем.

ЄС поки не може позбутися залежності від російського газу

Що важливо розуміти, після того, як країна-агресорка РФ розпочала повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, ЄС справді наростив закупівлі американського ЗПГ.

Попри це, Європі все одно не вдалося повністю відмовитись від енергопостачання з Росії.

За словами німецького лідера Олафа Шольца, зростання та сила Сполучених Штатів також залежать від того, що вони торгують з усім світом, причому в обох напрямках.

З цієї точки зору, я думаю, що існує основа для вироблення спільної політики, — наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який також виступив на прес-конференції у Будапешті.

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