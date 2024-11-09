ЕС обратился с первым предложением к Трампу касательно РФ

Официальный Брюссель хочет максимально минимизировать свою зависимость от России, поэтому предложил новому президенту США Дональду Трампу план, который поможет реализовать это намерение.

ЕС уже начал переговоры с Трампом

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, 7 ноября она провела переговоры с новым американским лидером Дональдом Трампом.

Политик официально подтвердила, что предложила, чтобы Штаты поставляли Евросоюзу больше сжиженного природного газа (СПГ) вместо энергоснабжений из России.

Она также напомнила о важности конструктивного взаимодействия между Брюсселем и Вашингтоном.

Совместные интересы, например, это одна из тем, которые мы затронули, я бы не сказала, что (мы ее) обсудили, это... тема СПГ. Европа по-прежнему получает много СПГ через Россию. Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители? Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

Кроме того, она подчеркнула, что эта тема может быть обсуждена в связи с дефицитом торгового баланса между Вашингтоном и Брюсселем.

ЕС пока не может избавиться от зависимости от российского газа

Что важно понимать после того, как страна-агрессорка РФ начала полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года, ЕС действительно нарастил закупки американского СПГ.

Несмотря на это, Европе все равно не удалось полностью отказаться от энергоснабжения России.

По словам немецкого лидера Олафа Шольца, рост и сила Соединенных Штатов также зависят от того, что они торгуют со всем миром, причем в обоих направлениях.