Байден отменил еще один запрет касательно Украины после победы Трампа

Команда главы Белого дома Джо Байдена сняла фактический запрет на работу американских военных подрядчиков в Украине по обслуживанию и ремонту предоставленной для ВСУ техники.

Что известно о новом решении Байдена

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, решение по работе подрядчиков в Украине официальный Вашингтон принял несколько дней назад.

Оно позволит Минобороны США предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине.

Что важно понимать, это произошло впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Команда действующего главы Белого дома рассчитывает, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, которые используют Силы обороны Украины.

Согласно данным журналистов, к системам вооружения, обслуживаемым подрядчиками из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

Какие детали этого решения известны

Анонимные источники издания утверждают, что американских подрядчиков в Украине будет от нескольких десятков до нескольких сотен.

Кроме того, сообщается, что из соображений безопасности они будут находиться в регионах подальше от столкновения.

До сих пор из-за нежелания подвергать риск граждан США в Украине американские подрядчики не могли ездить в страну, поэтому поврежденную технику приходилось отвозить в соседние государства, например Польшу или Румынию, сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, об отмене запрета на работу американских подрядчиков Пентагона в Украине речь шла еще несколько месяцев назад, однако тогда от этой идеи отказались.