Байден отменил еще один запрет касательно Украины после победы Трампа

Команда главы Белого дома Джо Байдена сняла фактический запрет на работу американских военных подрядчиков в Украине по обслуживанию и ремонту предоставленной для ВСУ техники.
Главные тезисы
- Решение направлено на ускорение технического обслуживания и ремонта систем вооружения Сил обороны Украины, включая истребители F-16 и системы Patriot.
- Эта инициатива стала возможна благодаря активной работе команде Байдена.
Что известно о новом решении Байдена
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, решение по работе подрядчиков в Украине официальный Вашингтон принял несколько дней назад.
Оно позволит Минобороны США предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине.
Что важно понимать, это произошло впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Команда действующего главы Белого дома рассчитывает, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, которые используют Силы обороны Украины.
Согласно данным журналистов, к системам вооружения, обслуживаемым подрядчиками из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.
Какие детали этого решения известны
Анонимные источники издания утверждают, что американских подрядчиков в Украине будет от нескольких десятков до нескольких сотен.
Кроме того, сообщается, что из соображений безопасности они будут находиться в регионах подальше от столкновения.
Что важно понимать, об отмене запрета на работу американских подрядчиков Пентагона в Украине речь шла еще несколько месяцев назад, однако тогда от этой идеи отказались.
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