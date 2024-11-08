Лидеры ЕС провели тайные переговоры относительно Украины после победы Трампа
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Лидеры ЕС провели тайные переговоры относительно Украины после победы Трампа

Евросоюз
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, лидеры Европейского Союза во время встречи в Будапеште 7 ноября обсуждали продолжение поддержки Украины, если Дональд Трамп все-таки заблокирует американскую помощь.

Главные тезисы

  • Главным вопросом переговоров было обеспечение финансирования и военной поддержки Украины.
  • Евросоюз озабочен из-за возможного переложения всего финансового бремени на Европу.
  • Трамп уже начал переговоры с европейскими лидерами для завершения войны.

ЕС готовится к разным сценариям после возвращения Трампа

В центре переговоров был один из ключевых и актуальных вопросов — способен ли официальный Брюссель предоставить необходимое финансирование для военной поддержки Украины.

В Евросоюзе обеспокоены тем фактом, что новый президент США Дональд Трамп попытается переложить все финансовое бремя на Европу.

По словам анонимных источников, пока в блоке не собираются отказываться от своих обязательств по Украине и менять курс.

Как уже упоминалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский 7 ноября призвал своих союзников в ЕС, прежде всего, сконцентрироваться на сохранении поставок оружия.

Кроме того, он просил не подрывать позиции Украины разговорами о прекращении огня или уступках российскому диктатору Владимиру Путину.

В чем сейчас заключается главная проблема

Во время переговоров премьер-министр Италии Джорджия Мэлони в очередной раз напомнила членам блока, что мир в Европе до сих пор сохраняется благодаря отваге украинского народа, а также той помощи, которую регулярно передает Запад.

Однако мы увидим, как будет развиваться сценарий в ближайшие недели.

Джорджия Мэлони

Джорджия Мэлони

Премьер-министр Италии

По словам инсайдеров, на самом деле официальный Брюссель обеспокоен не из-за количества денег, которое придется тратить на поддержку Украины без помощи США, а из-за военных ресурсов, которых у ЕС не так уж много.

Некоторые чиновники утверждали, что Европе следует подождать до инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать его намерения относительно Украины. Другие говорили, что лидеры не могут позволить себе такую роскошь, и Европейская комиссия должна разработать предложения по тому, как ЕС будет реагировать на прекращение помощи со стороны США.

Журналистам удалось узнать, что Трамп уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами.

Новый глава Белого дома якобы дал понять, что не собирается подталкивать Украину к уступкам Путину.

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