Лидеры ЕС провели тайные переговоры относительно Украины после победы Трампа

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, лидеры Европейского Союза во время встречи в Будапеште 7 ноября обсуждали продолжение поддержки Украины, если Дональд Трамп все-таки заблокирует американскую помощь.
Главные тезисы
- Главным вопросом переговоров было обеспечение финансирования и военной поддержки Украины.
- Евросоюз озабочен из-за возможного переложения всего финансового бремени на Европу.
- Трамп уже начал переговоры с европейскими лидерами для завершения войны.
ЕС готовится к разным сценариям после возвращения Трампа
В центре переговоров был один из ключевых и актуальных вопросов — способен ли официальный Брюссель предоставить необходимое финансирование для военной поддержки Украины.
В Евросоюзе обеспокоены тем фактом, что новый президент США Дональд Трамп попытается переложить все финансовое бремя на Европу.
По словам анонимных источников, пока в блоке не собираются отказываться от своих обязательств по Украине и менять курс.
Как уже упоминалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский 7 ноября призвал своих союзников в ЕС, прежде всего, сконцентрироваться на сохранении поставок оружия.
Кроме того, он просил не подрывать позиции Украины разговорами о прекращении огня или уступках российскому диктатору Владимиру Путину.
В чем сейчас заключается главная проблема
Во время переговоров премьер-министр Италии Джорджия Мэлони в очередной раз напомнила членам блока, что мир в Европе до сих пор сохраняется благодаря отваге украинского народа, а также той помощи, которую регулярно передает Запад.
По словам инсайдеров, на самом деле официальный Брюссель обеспокоен не из-за количества денег, которое придется тратить на поддержку Украины без помощи США, а из-за военных ресурсов, которых у ЕС не так уж много.
Журналистам удалось узнать, что Трамп уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами.
Новый глава Белого дома якобы дал понять, что не собирается подталкивать Украину к уступкам Путину.
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