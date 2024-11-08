Трамп объявил о неожиданном первом назначении в администрацию Белого дома

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал имя главы его предвыборной кампании Сьюзи Вайлз как руководительницы аппарата Белого дома. Она станет первой женщиной в этой должности в истории Соединенных Штатов Америки.

Впервые в истории США администрацию Белого дома возглавит женщина

Сьюзи Вайлс только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотделимой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов, — сказал Трамп.

Вайлз осталась с Трампом даже когда многие считали политика изгнанником после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В отличие от некоторых советников, она нечасто спорила с ним и поддерживала тесные отношения.

Трамп и Вайлс

Будущая руководительница аппарата Белого дома США считается самым влиятельным политическим стратегом в штате Флорида — она выиграла губернаторскую кампанию Рика Скотта в 2010 году, руководила кампаниями Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах. ей Трампа в 2024 -му. Поделиться

Сьюзи Вайлс

Вайлс является древней союзницей Трампа, имеет опыт в координации его юридических и политических вопросов и долгое время работала в его команде.

Ее роль как главы аппарата будет ключевой: она будет отвечать за управление персоналом Белого дома, контролировать потоки информации к президенту и определять, кто будет иметь доступ к Овальному кабинету. Также Вайлс будет главным звеном между президентом и Конгрессом, представителями исполнительной власти и другими влиятельными группами.

Помощники Трампа считали Вайлс человеком, который может управлять его настроениями и порывами, не обязательно сдерживая его. Трамп часто упоминал Вайлс во время предвыборной кампании, публично хваля ее.

Сьюзи — сильная, умная, инновационная, она получает всеобщее восхищение и уважение. Сьюзи продолжит без устали работать, чтобы сделать Америку снова большой. Дональд Трамп Экс-президент США

Ранее CNN сообщало, что Вайлс была главной претенденткой на этот пост, но имела определенные оговорки и выдвинула Трампу определенные условия. Первым из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете.

Каков портрет избирателя Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не раз критиковал иммигрантов из Латинской Америки и обещал достроить стену на границе с Мексикой. Тем не менее, миллионы латиноамериканцев и латиноамериканок проголосовали за него. Республиканцу в этом году удалось набрать 45% их голосов против 32% в 2020 году.

Также Трампу удалось сократить разрыв среди молодых избирателей от 18 до 29 лет на 11% пунктов на этих выборах.

В возрастной группе от 45 до 64 лет ему удалось увеличить преимущество с 1% до 8% по сравнению с 2020 годом.