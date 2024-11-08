Трамп объявил о неожиданном первом назначении в администрацию Белого дома
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Политика
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Трамп объявил о неожиданном первом назначении в администрацию Белого дома

Трамп
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Источник:  The Washington Post

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал имя главы его предвыборной кампании Сьюзи Вайлз как руководительницы аппарата Белого дома. Она станет первой женщиной в этой должности в истории Соединенных Штатов Америки.

Главные тезисы

  • Сьюзи Вайлс стала первой женщиной-руководительницей аппарата Белого дома в истории США, назначенной Дональдом Трампом.
  • Ее опыт в управлении политическими вопросами и тесные отношения с Трампом делают ее ключевым звеном общения президента с исполнительной властью и Конгрессом.
  • Вайлс выиграла губернаторскую кампанию во Флориде и успешно руководила предвыборными кампаниями Трампа в этом штате.
  • В неожиданном развитии событий CNN сообщило о некоторых оговорках Вайлс перед назначением на должность главы аппарата Белого дома.
  • Трамп смог нарастить поддержку среди различных групп избирателей на последних выборах, включая латиноамериканцев и представителей разных возрастных категорий.

Впервые в истории США администрацию Белого дома возглавит женщина

Сьюзи Вайлс только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотделимой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов, — сказал Трамп.

Вайлз осталась с Трампом даже когда многие считали политика изгнанником после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В отличие от некоторых советников, она нечасто спорила с ним и поддерживала тесные отношения.

Трамп и Вайлс

Будущая руководительница аппарата Белого дома США считается самым влиятельным политическим стратегом в штате Флорида — она выиграла губернаторскую кампанию Рика Скотта в 2010 году, руководила кампаниями Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах. ей Трампа в 2024 -му.

Сьюзи Вайлс

Вайлс является древней союзницей Трампа, имеет опыт в координации его юридических и политических вопросов и долгое время работала в его команде.

Ее роль как главы аппарата будет ключевой: она будет отвечать за управление персоналом Белого дома, контролировать потоки информации к президенту и определять, кто будет иметь доступ к Овальному кабинету. Также Вайлс будет главным звеном между президентом и Конгрессом, представителями исполнительной власти и другими влиятельными группами.

Помощники Трампа считали Вайлс человеком, который может управлять его настроениями и порывами, не обязательно сдерживая его. Трамп часто упоминал Вайлс во время предвыборной кампании, публично хваля ее.

Сьюзи — сильная, умная, инновационная, она получает всеобщее восхищение и уважение. Сьюзи продолжит без устали работать, чтобы сделать Америку снова большой.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экс-президент США

Ранее CNN сообщало, что Вайлс была главной претенденткой на этот пост, но имела определенные оговорки и выдвинула Трампу определенные условия. Первым из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете.

Каков портрет избирателя Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не раз критиковал иммигрантов из Латинской Америки и обещал достроить стену на границе с Мексикой. Тем не менее, миллионы латиноамериканцев и латиноамериканок проголосовали за него. Республиканцу в этом году удалось набрать 45% их голосов против 32% в 2020 году.

Также Трампу удалось сократить разрыв среди молодых избирателей от 18 до 29 лет на 11% пунктов на этих выборах.

В возрастной группе от 45 до 64 лет ему удалось увеличить преимущество с 1% до 8% по сравнению с 2020 годом.

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