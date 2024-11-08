В ООН испугались победы Трампа на выборах в США. В чем причина
Категория
Экономика
Дата публикации

В ООН испугались победы Трампа на выборах в США. В чем причина

Дональд Трамп
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Источник:  Reuters

В руководстве ООН заявили об ощущении “дежавю и определенной тревоги” после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Главные тезисы

  • ООН опасается сокращения финансирования со стороны США после победы Трампа на выборах.
  • Возможное уменьшение финансирования и выход США из ключевых международных соглашений вызывают тревогу в ООН.
  • Администрация Трампа может отказаться финансировать определенные направления, но сотрудничество в некоторых областях остается возможным.
  • Больше всего беспокоит возможность уменьшения финансирования и выхода США из важных международных институтов и соглашений.
  • Финансирование США в ООН играет ключевую роль, поскольку Вашингтон является крупнейшим донором организации.

Почему ООН беспокоит победа Трампа на выборах в США

По информации журналистов издания со ссылкой на одного из азиатских чиновников ООН, в организации ожидают сокращения финансирования со стороны США при президентстве Трампа, а также проблемы во взаимодействии Вашингтона с другими международными организациями.

Существует также надежда на то, что администрация Трампа будет сотрудничать с ООН в некоторых сферах, даже если ей придется отказаться от финансирования некоторых досье. В конце концов, что может быть больше и лучше глобальной сценой, чем Организация Объединенных Наций? — подчеркнул дипломат.

В ООН обеспокоены вторым президентским термином Дональда Трампа
Дональд Трамп

Журналисты издания напоминают, что Трамп делал очень немного высказываний относительно собственной внешней политики во время пребывания на посту президента США, однако его сторонники считают, что своей личностью и подходом мир через силу он способен покорить мировых лидеров.

В частности, он пообещал закончить войну в Украине и оказать поддержку Израилю в конфликтах с ХАМАС и Хезболлой в Газе и на юге Ливана.

Чего больше всего боятся в ООН во время президентства Трампа

Среди главных опасений в ООН — не решат ли Соединенные Штаты уменьшить финансирование всемирной организации и выйти из ключевых многонациональных институций и соглашений, включая Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение. Финансирование США вызывает непосредственную обеспокоенность. Вашингтон является крупнейшим донором ООН (второе место занимает Китай), на долю которого приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций, подчеркивается в материале издания.

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