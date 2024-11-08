В руководстве ООН заявили об ощущении “дежавю и определенной тревоги” после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- ООН опасается сокращения финансирования со стороны США после победы Трампа на выборах.
- Возможное уменьшение финансирования и выход США из ключевых международных соглашений вызывают тревогу в ООН.
- Администрация Трампа может отказаться финансировать определенные направления, но сотрудничество в некоторых областях остается возможным.
- Больше всего беспокоит возможность уменьшения финансирования и выхода США из важных международных институтов и соглашений.
- Финансирование США в ООН играет ключевую роль, поскольку Вашингтон является крупнейшим донором организации.
Почему ООН беспокоит победа Трампа на выборах в США
По информации журналистов издания со ссылкой на одного из азиатских чиновников ООН, в организации ожидают сокращения финансирования со стороны США при президентстве Трампа, а также проблемы во взаимодействии Вашингтона с другими международными организациями.
Журналисты издания напоминают, что Трамп делал очень немного высказываний относительно собственной внешней политики во время пребывания на посту президента США, однако его сторонники считают, что своей личностью и подходом мир через силу он способен покорить мировых лидеров.
В частности, он пообещал закончить войну в Украине и оказать поддержку Израилю в конфликтах с ХАМАС и Хезболлой в Газе и на юге Ливана.
Чего больше всего боятся в ООН во время президентства Трампа
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