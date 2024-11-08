В руководстве ООН заявили об ощущении “дежавю и определенной тревоги” после объявления о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Почему ООН беспокоит победа Трампа на выборах в США

По информации журналистов издания со ссылкой на одного из азиатских чиновников ООН, в организации ожидают сокращения финансирования со стороны США при президентстве Трампа, а также проблемы во взаимодействии Вашингтона с другими международными организациями.

Существует также надежда на то, что администрация Трампа будет сотрудничать с ООН в некоторых сферах, даже если ей придется отказаться от финансирования некоторых досье. В конце концов, что может быть больше и лучше глобальной сценой, чем Организация Объединенных Наций? — подчеркнул дипломат. Поделиться

Дональд Трамп

Журналисты издания напоминают, что Трамп делал очень немного высказываний относительно собственной внешней политики во время пребывания на посту президента США, однако его сторонники считают, что своей личностью и подходом мир через силу он способен покорить мировых лидеров.

В частности, он пообещал закончить войну в Украине и оказать поддержку Израилю в конфликтах с ХАМАС и Хезболлой в Газе и на юге Ливана.

Чего больше всего боятся в ООН во время президентства Трампа