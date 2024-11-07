Путин на "Валдае" лицемерно расхвалил Трампа как нового президента США

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин выступил 7 ноября в Сочи на пленарном заседании клуба "Валдай". Кроме привычного бреда о выдающейся роли России в мировой политике, кровавый диктатор неожиданно "завалил комплиментами" новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Путин лицемерно расхвалил Трампа на пленарной сессии клуба Валдай в Сочи, вызвав вопросы об искренности его высказываний.
- Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с любым президентом США, избранным народом, при этом высказав комплименты и поддержку Трампу.
- Путин также обратил внимание на “мужественное” поведение Трампа в определенных ситуациях.
Путин лицемерно расхвалил Трампа
Так, Путин лицемерно заявил, что "глупый и неинтересный человек не мог бы оказаться на вершине власти в США".
И похвалил Трампа: будто на Путина произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, "он мужественный человек".
Также Путин сказал, что Трампа в его первый президентский срок затравили, "он боялся шаг сделать".
А затем приветствовал Трампа с избранием на пост президента США.
Также российский диктатор заявил, что готов вести дискуссию с Трампом.
Россия готова работать с любым президентом США, которому доверит американский народ, — лживо заверил Путин.
Также Путин неожиданно сообщил, что "предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания".
Путин все-таки мог поздравить Трампа
Российское интернет-издание "Вёрстка", позиционирующее себя как независимое медиа, пообщалось с анонимными источниками, близкими к Кремлю, а также инсайдерами из парламента РФ.
Кроме того, указано, что это осуществлялось через "знакомых" по линии российского МИД.
Таким образом, элиты выражают надежду, что благодаря Трампу улучшатся позиции России в войне с Украиной. Надежды связаны, в первую очередь, с сокращением помощи Украине в ходе "спецоперации" (так власти РФ называют полномасштабное военное вторжение в Украину — ред.).
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