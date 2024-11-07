Путин на "Валдае" лицемерно расхвалил Трампа как нового президента США

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин выступил 7 ноября в Сочи на пленарном заседании клуба "Валдай". Кроме привычного бреда о выдающейся роли России в мировой политике, кровавый диктатор неожиданно "завалил комплиментами" новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Путин лицемерно расхвалил Трампа

Так, Путин лицемерно заявил, что "глупый и неинтересный человек не мог бы оказаться на вершине власти в США".

И похвалил Трампа: будто на Путина произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, "он мужественный человек".

Также Путин сказал, что Трампа в его первый президентский срок затравили, "он боялся шаг сделать".

А затем приветствовал Трампа с избранием на пост президента США.

Также российский диктатор заявил, что готов вести дискуссию с Трампом.

Россия готова работать с любым президентом США, которому доверит американский народ, — лживо заверил Путин.

Также Путин неожиданно сообщил, что "предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания".

Путин все-таки мог поздравить Трампа

Российское интернет-издание "Вёрстка", позиционирующее себя как независимое медиа, пообщалось с анонимными источниками, близкими к Кремлю, а также инсайдерами из парламента РФ.

Последние утверждают, что приветствие Дональду Трампу уже передали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель "Сбера" Герман Греф, а также главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Поделиться

Кроме того, указано, что это осуществлялось через "знакомых" по линии российского МИД.