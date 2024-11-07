Советники Трампа готовы предоставлять Украине в дальнейшем оружие — однако есть одно "но"

Будущий президент США Дональд Трамп пока не определился с конкретной стратегией завершения войны РФ против Украины. Однако некоторые его советники предлагают продление поставок Украине оружия в обмен на временный отказ от вступления в НАТО на следующие 20 лет.

Советники Трампа предлагают предоставлять Украине оружие, но без членства в НАТО в течение 20 лет

Как отмечает издание со ссылкой на советников Трампа, согласно этому плану, линия фронта будет заморожена, а обе стороны согласятся на 1200 километров демилитаризованной зоны.

Вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность этой территории, остается открытым.

По словам одного из советников, США не планируют привлекать свои войска или финансировать миротворческие миссии через ООН или другие международные организации.

Мы не будем отправлять американских солдат для поддержания мира в Украину и не будем за это платить. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы, — отметил один из членов команды Трампа. Поделиться

Трамп пока не принял окончательного решения о своем плане действий в Украине, хотя его советники обсуждают несколько возможных подходов. У него также нет четкого плана по привлечению к переговорам президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как и во время его первого президентского срока, на формирование внешней политики будут влиять разные группы.

По информации WSJ, Майк Помпео, который может стать министром обороны, будет поддерживать подход, который не позволит России одержать большую победу. В то же время Ричард Гренелл, рассматриваемый как кандидат на должность госсекретаря или советника по национальной безопасности, склоняется к скорейшему завершению войны даже за счет территориальных уступок в пользу РФ. Поделиться

Все планы советников Трампа предполагают замораживание войны и временный отказ Украины от вступления в НАТО.

Помощь США для Украины может уменьшиться

6 ноября официально стало известно, что лидер республиканцев Дональд Трамп снова станет президентом США.

Ни для кого не секрет, что во время избирательной кампании Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс много раз выражали сомнения в продолжении масштабной поддержки Киева.

Они также жаловались на то, что полномасштабная война длится уже более 2,5 лет с момента вторжения России.

Лидер республиканцев также недавно дал понять, что его команда может подвигнуть Украину на достижение сложного перемирия с Россией.