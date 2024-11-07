Советники Трампа готовы предоставлять Украине в дальнейшем оружие — однако есть одно "но"

Будущий президент США Дональд Трамп пока не определился с конкретной стратегией завершения войны РФ против Украины. Однако некоторые его советники предлагают продление поставок Украине оружия в обмен на временный отказ от вступления в НАТО на следующие 20 лет.
Главные тезисы
- Некоторые советники Трампа предлагают дать Украине оружие в обмен на временный отказ от вступления в НАТО на 20 лет.
- План предполагает создание демилитаризованной зоны протяженностью 1200 км и замораживание линии фронта.
- Помощь США может зависеть от назначений Майка Помпео и Ричарда Гренелла, а стратегия разрешения конфликта - от лидерства Трампа.
- Различные группы влияют на формирование внешней политики Трампа, в том числе их советники с различными подходами к урегулированию вооруженного конфликта в Украине.
- Планы советников Трампа предусматривают временный отказ Украины от вступления в НАТО и возможное сокращение военной помощи.
Советники Трампа предлагают предоставлять Украине оружие, но без членства в НАТО в течение 20 лет
Как отмечает издание со ссылкой на советников Трампа, согласно этому плану, линия фронта будет заморожена, а обе стороны согласятся на 1200 километров демилитаризованной зоны.
Вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность этой территории, остается открытым.
По словам одного из советников, США не планируют привлекать свои войска или финансировать миротворческие миссии через ООН или другие международные организации.
Трамп пока не принял окончательного решения о своем плане действий в Украине, хотя его советники обсуждают несколько возможных подходов. У него также нет четкого плана по привлечению к переговорам президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Как и во время его первого президентского срока, на формирование внешней политики будут влиять разные группы.
Все планы советников Трампа предполагают замораживание войны и временный отказ Украины от вступления в НАТО.
Помощь США для Украины может уменьшиться
6 ноября официально стало известно, что лидер республиканцев Дональд Трамп снова станет президентом США.
Ни для кого не секрет, что во время избирательной кампании Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс много раз выражали сомнения в продолжении масштабной поддержки Киева.
Они также жаловались на то, что полномасштабная война длится уже более 2,5 лет с момента вторжения России.
Лидер республиканцев также недавно дал понять, что его команда может подвигнуть Украину на достижение сложного перемирия с Россией.
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