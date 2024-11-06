Четкое лидерство президента Трампа. Зеленский отреагировал на результаты выборов в США

Команда Президента Украины Владимира Зеленского имеет взаимодействие с выигравшим президентские выборы командой лидера Республиканской партии США Дональда Трампа. Об этом заявил в вечернем видеообращении Зеленский.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул четкое лидерство президента Трампа и важность стратегического партнерства между Украиной и США.
- Обсуждение сотрудничества в сферах обороны, экономики и будущего после войны для обеих стран.
- Зеленский выразил надежду на установление справедливого мира в Украине благодаря усиленному партнерству с США.
- Президенты Украины и США обсуждали планы сотрудничества в Нью-Йорке, Вашингтоне и на других встречах.
- Зеленский выразил готовность работать с Трампом для прекращения российской агрессии и создания успешного будущего для обеих стран.
Зеленский высказался о победе Трампа
Сегодня действительно особенный день, и по всему миру одна новость привлекает все внимание. Совершенно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой.
Зеленский напомнил, что в этом году уже говорил с президентом Трампом и телефоном в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры.
На уровне команд есть взаимодействие. Как всегда, бесспорно ценим двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне — в Конгрессе, в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир успешнее.
Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США
Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х.
Он подчеркнул, что именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине.
Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах.
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