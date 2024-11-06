Четкое лидерство президента Трампа. Зеленский отреагировал на результаты выборов в США

Зеленский высказался о победе Трампа

Сегодня действительно особенный день, и по всему миру одна новость привлекает все внимание. Совершенно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой.

Вообще для нас в Украине, во всей Европе очень важно было все время слышать слова тогда еще 45 президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе — peace through strength. И когда это будет принципом политики 47 президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют. Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана — люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский напомнил, что в этом году уже говорил с президентом Трампом и телефоном в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры.

На уровне команд есть взаимодействие. Как всегда, бесспорно ценим двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне — в Конгрессе, в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир успешнее.

Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х.

Поздравляю Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Помню нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Поделиться

Он подчеркнул, что именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине.