В США опасаются радикальных действий Трампа в отношении политических оппонентов

Дональд Трамп еще до победы на президентских выборах в США неоднократно озвучивал намерения наказать своих политических врагов и сейчас у него стало меньше сдерживающих факторов для этого.

Возможна ли месть Трампа политическим соперникам и журналистам

По возвращении в Белый дом Трамп может попытаться отомстить своим политическим оппонентам. Издание Politico составило список известных американских политиков, которые могут стать первыми политическими заключенными в новейшей истории США.

Авторы публикации отмечают, что на протяжении многих лет Трамп наполнял свои речи и посты в социальных сетях мстительными призывами к судебному преследованию, заключению, депортации и даже казни своих политических оппонентов, его критиков и представителей СМИ. В последние недели кампании 2024 года он подтверждал эти обещания возмездия.

Многие сторонники Трампа отвергли эти угрозы как предвыборную риторику. Но другие — включая некоторых из ближайших советников Трампа — зловеще предупреждают, что он, скорее всего, воплотит эти угрозы в жизнь. Ведь теперь ему не следует заботиться о рейтингах, поскольку он уже не сможет баллотироваться на новый президентский срок. А недавнее решение Верховного суда США, предоставляющее президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности даже после отставки, может придать ему смелость для начала репрессий.

Итак, вот перечень людей, которым, по словам самого Трампа, отныне стоит волноваться за свою свободу:

Действующий президент Джо Байден . Трамп часто называл Байдена коррумпированным, а в июне заявил, что его следует "арестовать за государственную измену".

Действующая вице президент Камала Гаррис . Трамп возлагал непосредственно на Гаррис ответственность за миграционный кризис в США и утверждал, что люди были "убиты из-за его действий на границе".

Бывший президент Барак Обама . В 2020 году Трамп обвинил Обаму в "измене" за то, что Трамп описывает как слежку ФБР за его президентской кампанией 2016 года по подозрению в связях с Россией. В августе этого года Трамп перепостил в соцсети сообщения с призывом к "публичным военным трибуналам" над Обамой.

Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон . Во время выборов 2016 года Трамп неоднократно призвал к заключению Клинтон из-за скандала с утечкой секретной информации из ее почтового ящика. В июне этого года Трамп сказал, что бросить супругу президента и бывшего госсекретаря в тюрьму это "ужасный путь, на который они нас ведут, и очень возможно, что случится с ними".

Бывшая спикер Нэнси Пелоси . В сентябре Трамп заявил, что Пелоси должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с продажей ее мужем акций Visa за несколько месяцев до того, как Министерство юстиции подало в суд на компанию за якобы нарушение антимонопольного законодательства. Он также возложил на нее ответственность за погром в здании Конгресса, который 6 января 2021 совершили сторонники Трампа.

Хантер Байден и остальная семья Байденов. Трамп заявил, что назначит специального прокурора для расследования, по его словам, коррупции, связанной с семьей Байдена. Он не дал четкой информации о том, кого и за что будет расследовать, но иногда говорил о деньгах, которые сын Байдена Хантер получал из китайских источников.

Основатель Facebook Марк Цукерберг . Трамп и некоторые его союзники резко критиковали Цукерберга после того, как он и его супруга Присцилла Чан выделили 420 млн долл. в 2020 году на улучшение избирательной инфраструктуры. Сторонники Трампа утверждают, что эти деньги были слабо завуалированным сговором, направленным на подрыв его переизбрания.

Кроме того, список потенциальных политзаключенных включает в себя еще ряд представителей правоохранительной системы США, причастных к расследованиям против Трампа, а также других бывших должностных лиц разных государственных органов США и даже журналистов.

Дональд Трамп

Помощь США для Украины может уменьшиться

6 ноября официально стало известно, что лидер республиканцев Дональд Трамп снова станет президентом США.

Ни для кого не секрет, что во время избирательной кампании Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс много раз выражали сомнения в продолжении масштабной поддержки Киева.

Они также жаловались на то, что полномасштабная война длится уже более 2,5 лет с момента вторжения России.

Лидер республиканцев также недавно дал понять, что его команда может подвигнуть Украину на достижение сложного перемирия с Россией.