Путин через "знакомых" поздравил Трампа с победой на выборах
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Путин через "знакомых" поздравил Трампа с победой на выборах

Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин и другие члены его команды, якобы, непублично поздравили республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Главные тезисы

  • Элиты РФ рассчитывают на поддержку Трампа в войне против Украины и улучшение своих позиций.
  • Несмотря на это, они не знают, что на самом деле от него ждать.
  • Официальная Москва боится смены риторики Трампа и возможного негативного влияния на отношения между странами.

Путин все-таки мог поздравить Трампа

Российское интернет-издание "Вёрстка", которое позиционирует себя как независимое медиа, пообщалось с анонимными источниками, близкими к Кремлю, а также инсайдерами из парламента РФ.

Последние утверждают, что поздравления Дональду Трампу уже передали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель "Сбера" Герман Греф, а также главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Кроме того, указано, что это осуществлялось через "знакомых" по линии российского МИД.

Таким образом, элиты выражают надежду, что благодаря Трампу улучшатся позиции России в войне с Украиной. Надежды связаны, в первую очередь, с сокращением помощи Украине в ходе "спецоперации" (так власти РФ называют полномасштабное военное вторжение в Украину — ред.).

Более того, в команде Путина считают, что с Трампом будет легче договориться, чем с демократкой Камалой Харрис.

Несмотря на это, официальная Москва "не воспринимает серьезно" заявления Трампа о том, что он закончит войну РФ против Украины через 24 часа.

А какими способами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Окончить войну можно быстро только одним способом — прекратить помощь Украине резко, — заявил один из инсайдеров.

Фото: скриншот

Почему Путин публично не поздравил Трампа с победой

С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

По словам последнего, ему ничего не известно о планах Владимира Путина поздровлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Представитель нелегитимного главы Кремля также добавил, что непосредственно для России США недружественная страна.

Кроме того, Дмитрий Песков снова начал врать, что Штаты "прямо и косвенно" вовлечены в войну против РФ.

Спикер Кремля откровенно признался, что официальная Москва боится смены риторики Дональда Трампа.

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