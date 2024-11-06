Путин через "знакомых" поздравил Трампа с победой на выборах

Российский диктатор Владимир Путин и другие члены его команды, якобы, непублично поздравили республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- Элиты РФ рассчитывают на поддержку Трампа в войне против Украины и улучшение своих позиций.
- Несмотря на это, они не знают, что на самом деле от него ждать.
- Официальная Москва боится смены риторики Трампа и возможного негативного влияния на отношения между странами.
Путин все-таки мог поздравить Трампа
Российское интернет-издание "Вёрстка", которое позиционирует себя как независимое медиа, пообщалось с анонимными источниками, близкими к Кремлю, а также инсайдерами из парламента РФ.
Последние утверждают, что поздравления Дональду Трампу уже передали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель "Сбера" Герман Греф, а также главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
Кроме того, указано, что это осуществлялось через "знакомых" по линии российского МИД.
Более того, в команде Путина считают, что с Трампом будет легче договориться, чем с демократкой Камалой Харрис.
Несмотря на это, официальная Москва "не воспринимает серьезно" заявления Трампа о том, что он закончит войну РФ против Украины через 24 часа.
Почему Путин публично не поздравил Трампа с победой
С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
По словам последнего, ему ничего не известно о планах Владимира Путина поздровлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
Представитель нелегитимного главы Кремля также добавил, что непосредственно для России США недружественная страна.
Кроме того, Дмитрий Песков снова начал врать, что Штаты "прямо и косвенно" вовлечены в войну против РФ.
Спикер Кремля откровенно признался, что официальная Москва боится смены риторики Дональда Трампа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-