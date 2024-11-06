Генсек НАТО заявил об отчаянии Путина из-за обострения проблем на фронте

Как считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин демонстрирует признаки отчаяния, поскольку ему не хватает живой силы для продолжения войны против Украины.

Армия РФ сталкивается с масштабными проблемами

По словам Марка Рютте, главный признак отчаяния нелегитимного главы Кремля — это привлечение солдат КНДР к войне против Украины на стороне РФ.

Генсек НАТО также обратил внимание на то, что появление северокорейских войск на европейской земле является историческим событием.

Что важно понимать, это фактически первый раз за столетие, когда РФ пригласила иностранные войска в свою страну.

Зависимость России от Китая, Ирана и Северной Кореи стала еще больше после ряда неудач Путина с момента начала войны против Украины. Отправка солдат, боеприпасов и баллистических ракет от КНДР в РФ являются признаками отчаяния российского диктатора. Марк Рютте Генсек НАТО

Как отметил Марк Рютте, нельзя забывать о том, что Путину так и не удалось добиться своих стратегических целей в войне против Украины.

Кроме того, армия РФ продолжает нести бешеные потери каждый день.

КНДР и Китай также ответственны за эскалацию войны

Согласно данным генсека НАТО, за предоставление своих солдат для войны против Украины Северная Корея получит от России военные технологии. Вполне возможно, что их она впоследствии использует против своих соседей.

Что также важно понимать, это существенно усугубит нестабильность на Корейском полуострове.

Кроме того, усиление военных и экономических связей между Россией и Северной Кореей чревато евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, подчеркнул Рютте. Поделиться

По словам генсека НАТО, нельзя забывать, что Китай также ответственен за обострение ситуации на фронте.