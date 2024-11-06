Генсек НАТО заявив про відчай Путіна через загострення проблем на фронті

Як вважає генеральний секретар НАТО Марк Рютте, просто зараз російський диктатор Володимир Путін демонструє ознаки відчаю, оскільки йому бракує живої сили для продовження війни проти України.

Армія РФ стикається з масштабними проблемами

За словами Марка Рютте, головна ознака відчаю нелегітимного глави Кремля — це залучення солдатів КНДР до війни проти України на боці РФ.

Генсек НАТО також звернув увагу на те, що поява північнокорейських військ на європейській землі є історичною подією.

Що важливо розуміти, це фактично перший раз за століття, коли РФ запросила іноземні війська у свою країну.

Залежність Росії від Китаю, Ірану та Північної Кореї стала ще більшою після низки невдач Путіна з моменту початку війни проти України. Відправлення солдатів, боєприпасів і балістичних ракет від КНДР до РФ є ознаками відчаю російського диктатора. Марк Рютте Генсек НАТО

Як зазначив Марк Рютте, не можна забувати про те, що Путіну так і не вдалося досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України.

Окрім того, армія РФ продовжує зазнавати шалених втрат кожного дня.

КНДР та Китай також відповідальні за ескалацію війни

Згідно з даними генсека НАТО, за надання своїх солдатів для війни проти України Північна Корея отримає від Росії військові технології. Цілком можливо, що їх вона згодом використає проти своїх сусідів.

Що також важливо розуміти, це суттєво посилить нестабільність на Корейському півострові.

Крім того, посилення військових та економічних зв'язків між Росією та Північною Кореєю загрожує євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці, підкреслив Рютте. Поширити

За словами генсека НАТО, не можна забувати про те, що Китай також відповідальний за загострення ситуації на фронті.