Генсек НАТО заявив про відчай Путіна через загострення проблем на фронті

Як вважає генеральний секретар НАТО Марк Рютте, просто зараз російський диктатор Володимир Путін демонструє ознаки відчаю, оскільки йому бракує живої сили для продовження війни проти України.
Головні тези:
- Залежність Росії від Китаю, Ірану та Північної Кореї суттєво поглибилася.
- Армія РФ зазнає шалених втрат, а відсутність стратегічних перемог у війні проти України вказує на хибний підхід Путіна.
- Китай може зупинити РФ та КНДР, однак не поспішає це робити.
Армія РФ стикається з масштабними проблемами
За словами Марка Рютте, головна ознака відчаю нелегітимного глави Кремля — це залучення солдатів КНДР до війни проти України на боці РФ.
Генсек НАТО також звернув увагу на те, що поява північнокорейських військ на європейській землі є історичною подією.
Що важливо розуміти, це фактично перший раз за століття, коли РФ запросила іноземні війська у свою країну.
Як зазначив Марк Рютте, не можна забувати про те, що Путіну так і не вдалося досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України.
Окрім того, армія РФ продовжує зазнавати шалених втрат кожного дня.
КНДР та Китай також відповідальні за ескалацію війни
Згідно з даними генсека НАТО, за надання своїх солдатів для війни проти України Північна Корея отримає від Росії військові технології. Цілком можливо, що їх вона згодом використає проти своїх сусідів.
Що також важливо розуміти, це суттєво посилить нестабільність на Корейському півострові.
За словами генсека НАТО, не можна забувати про те, що Китай також відповідальний за загострення ситуації на фронті.
Офіційний Пекін нічого не робить, щоб зупинити КНДР та Росію, хоча має на них серйозний вплив.
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