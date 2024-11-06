Путін через "знайомих" привітав Трампа з перемогою на виборах

Російський диктатор Володимир Путін та інші члени його команди нібито непублічно привітали республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.
Головні тези:
- Еліти РФ розраховують на підтримку Трампа у війні проти України та покращення своїх позицій.
- Попри це, вони не знають, що насправді від нього очікувати.
- Офіційна Москва боїться зміни риторики Трампа та можливого негативного впливу на відносини між країнами.
Путін все-таки міг привітати Трампа
Російське інтернет-видання “Вёрстка”, яке позиціонує себе як незалежне медіа, поспілкувалося з анонімними джерелами, які близькі до Кремля, а також інсайдерами з парламенту РФ.
Останні стверджують, що вітання Дональду Трампу уже передали заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, керівник "Сбера" Герман Греф, а також голови обох палат парламенту Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін.
Окрім того, вказано, що це здійснювалося через "знайомих" лінією російського МЗС.
Ба більше, у команді Путіна вважають, що з Трампом буде легше домовитися, ніж з демократкою Камалою Гарріс.
Попри це, офіційна Москва "не сприймає серйозно" заяви Трампа про те, що він закінчить війну РФ проти України за 24 години.
Чому Путін публічно не привітав Трампа з перемогою
З заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
За словами останнього, йому нічого невідомо про плани Володимира Путіна вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.
Представник нелегітимного глави Кремля також додав, що безпосередньо для Росії США — недружня країна.
Окрім того, Дмитро Пєсков знову почав брехати, що Штати “прямо, і опосередковано” залучені у війну проти РФ.
Речник Кремля відверто зізнався, що офіційна Москва боїться зміни риторики Дональда Трампа.
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