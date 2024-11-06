Путін через "знайомих" привітав Трампа з перемогою на виборах

Російський диктатор Володимир Путін та інші члени його команди нібито непублічно привітали республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

Путін все-таки міг привітати Трампа

Російське інтернет-видання “Вёрстка”, яке позиціонує себе як незалежне медіа, поспілкувалося з анонімними джерелами, які близькі до Кремля, а також інсайдерами з парламенту РФ.

Останні стверджують, що вітання Дональду Трампу уже передали заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, керівник "Сбера" Герман Греф, а також голови обох палат парламенту Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін.

Окрім того, вказано, що це здійснювалося через "знайомих" лінією російського МЗС.

Таким чином еліти висловлюють надію, що завдяки Трампу покращаться позиції Росії у війні з Україною. Надії пов'язані, в першу чергу, зі скороченням допомоги Україні в ході "спецоперації" (так влада РФ називає повномасштабне військове вторгнення в Україну — ред.). Поширити

Ба більше, у команді Путіна вважають, що з Трампом буде легше домовитися, ніж з демократкою Камалою Гарріс.

Попри це, офіційна Москва "не сприймає серйозно" заяви Трампа про те, що він закінчить війну РФ проти України за 24 години.

А якими методами він це зробить? Пригрозить Путіну? Зеленському? Закінчити війну можна швидко лише одним способом — припинити допомогу Україні різко, — заявив один з інсайдерів Поширити

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Чому Путін публічно не привітав Трампа з перемогою

З заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

За словами останнього, йому нічого невідомо про плани Володимира Путіна вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

Представник нелегітимного глави Кремля також додав, що безпосередньо для Росії США — недружня країна.

Окрім того, Дмитро Пєсков знову почав брехати, що Штати “прямо, і опосередковано” залучені у війну проти РФ.