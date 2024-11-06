У США побоюються радикальних дій Трампа щодо політичних опонентів

Дональд Трамп ще до перемоги на президентських виборах у США неодноразово озвучував наміри покарати своїх політичних ворогів, і зараз у нього стало менше стримувальних факторів для цього.

Чи можлива помста Трампа політичним суперникам та журналістам

Після повернення у Білий дім Трамп може спробувати помститися своїм політичним опонентам. Видання Politico склало перелік відомих американських політиків, які можуть стати першими політичними в’язнями в новітній історії США.

Автори публікації зазначають, що протягом багатьох років Трамп наповнював свої промови та пости в соціальних мережах мстивими закликами до судового переслідування, ув’язнення, депортації та навіть страти своїх політичних опонентів, його критиків і представників ЗМІ. В останні тижні кампанії 2024 року він підтверджував ці обіцянки відплати.

Багато прихильників Трампа відкинули ці погрози як передвиборчу риторику. Але інші — включно з деякими з найближчих радників Трампа — зловісно попереджають, що він, швидше за все, втілить ці погрози в життя. Адже тепер йому не треба дбати про рейтинги, оскільки він вже не зможе балотуватися на новий президентський строк. А нещодавнє рішення Верховного суду США, яке надає президентам широкий імунітет від кримінальної відповідальності навіть після відставки, може надати йому сміливості для початку репресій.

Отже, ось перелік людей, яким, за словами самого ж Трампа, відтепер варто хвилюватися за свою свободу:

Чинний президент Джо Байден . Трамп часто називав Байдена корумпованим, а в червні заявив, що його слід "заарештувати за державну зраду".

Чинна віцепрезидентка Камала Гарріс . Трамп покладав безпосередньо на Гарріс відповідальність за міграційну кризу в США та стверджував, що люди були "вбиті через її дії на кордоні".

Колишній президент Барак Обама . У 2020 році Трамп звинуватив Обаму в "зраді" за те, що Трамп описує як стеження ФБР за його президентською кампанією 2016 року через підозру у зв’язках з Росією. У серпні цього року Трамп перепостив у соцмережі повідомлення із закликом до "публічних військових трибуналів" над Обамою.

Колишня держсекретарка Гілларі Клінтон . Під час виборів 2016 року Трамп неодноразово закликав до ув’язнення Клінтон через скандал із витоком секретної інформації з її поштової скриньки. В червні цього року Трамп сказав, що кинути дружину президента і колишнього держсекретаря у в’язницю це "жахливий шлях, на який вони нас ведуть, і дуже можливо, що це трапиться з ними".

Колишня спікерка Ненсі Пелосі . У вересні Трамп заявив, що Пелосі має бути притягнуто до кримінальної відповідальності у зв’язку з продажем її чоловіком акцій Visa за кілька місяців до того, як Міністерство юстиції подало до суду на компанію за нібито порушення антимонопольного законодавства. Він також поклав на неї відповідальність за погром у будівлі Конгресу, який 6 січня 2021 року вчинили прихильники Трампа.

Хантер Байден та решта родини Байденів. Трамп заявив, що призначить спеціального прокурора для розслідування, за його словами, корупції, пов’язаної з родиною Байдена. Він не дав чіткої інформації щодо того, кого і за що буде розслідувати, але іноді говорив про гроші, які син Байдена Хантер отримував із китайських джерел.

Засновник Facebook Марк Цукерберг. Трамп і деякі його союзники різко критикували Цукерберга після того, як він і його дружина Прісцилла Чан виділили 420 млн дол у 2020 році на покращення виборчої інфраструктури. Прихильники Трампа стверджують, що ці гроші були слабо завуальованою змовою, спрямованою на підрив його переобрання.

Крім того, список потенційних політв’язнів включає ще низку представників правоохоронної системи США, причетних до розслідувань проти Трампа, а також інших колишніх посадовців різних державних органів США і навіть журналістів.

Дональд Трамп

Допомога США для України може зменшитися

6 листопада офіційно стало відомо, що лідер республіканців Дональд Трамп знову стане президентом США.

Ні для кого не секрет, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп і майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс багато разів висловлювали сумніви щодо продовження масштабної підтримки Києва.

Вони також скаржилися на те, що повномасштабна війна триває вже понад 2,5 роки з моменту вторгнення Росії.

Лідер республіканців також нещодавно дав зрозуміти, що його команда може підштовхнути Україну до досягнення складного перемир’я з Росією.