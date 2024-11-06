Не треба радіти. Чому в Росії панікують через перемогу Трампа

Попри те, що республіканець Дональд Трамп багатьом здається проросійським політиком, у країні-агресорці не надто втішені його перемозі на президентських виборах. Російська Z-спільнота, яка підтримує загарбницьку війну РФ проти України, вважає, що Трамп може ухвалити вкрай неочікувані та неприємні рішення щодо Москви.
Головні тези:
- Популярні російські телеграм-канали та пропагандисти висловлюють обурення та страх після перемоги Трампа.
- Вони також припускають, що республіканець може значно посилити підтримку України.
У Росії не тішать себе ілюзіями після перемоги Трампа
Російський провоєний Телеграм-канал Fighterbomber опублікував допис, в якому висловив надію на те, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім РФ “хоча б не стане гірше”. Він також сумнівається в тому, що республіканець зніме санкції з РФ, як обіцяв до перемоги.
Путінський пропагандисти Олександр Коц також закликав росіян не радіти передчасно.
Ще один російський Телеграм-канал “Два майора” також не приховує паніки, стверджуючи, що людина з американським паспортом точно не бажає процвітання Росії, а це значить, що Трамп не надто відрізняється від Гарріс у своєму ставленні до Москви.
Російський воєнний блогер Роман Альохін звернув увагу на те, Трамп та його команда — затяті патріоти Америки.
У Росії бояться, що Трамп може посилити підтримку України
Телеграм-канал “Військовий інформатор” закликає росіян не радіти факту президентства Трампа.
Ще один ворожий воєнний кореспондент Роман Сапоньков вважає, що радіти новому президентові немає сенсу.
Він також озвучив припущення, що Трамп може спробувати остаточно зруйнувати Росію.
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