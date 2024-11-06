Не треба радіти. Чому в Росії панікують через перемогу Трампа

Попри те, що республіканець Дональд Трамп багатьом здається проросійським політиком, у країні-агресорці не надто втішені його перемозі на президентських виборах. Російська Z-спільнота, яка підтримує загарбницьку війну РФ проти України, вважає, що Трамп може ухвалити вкрай неочікувані та неприємні рішення щодо Москви.

У Росії не тішать себе ілюзіями після перемоги Трампа

Російський провоєний Телеграм-канал Fighterbomber опублікував допис, в якому висловив надію на те, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім РФ “хоча б не стане гірше”. Він також сумнівається в тому, що республіканець зніме санкції з РФ, як обіцяв до перемоги.

Путінський пропагандисти Олександр Коц також закликав росіян не радіти передчасно.

Легше від перемоги Трампа нам точно не стане. Він розумний і непередбачуваний. А це небезпечно, — попередив він. Поширити

Ще один російський Телеграм-канал “Два майора” також не приховує паніки, стверджуючи, що людина з американським паспортом точно не бажає процвітання Росії, а це значить, що Трамп не надто відрізняється від Гарріс у своєму ставленні до Москви.

Російський воєнний блогер Роман Альохін звернув увагу на те, Трамп та його команда — затяті патріоти Америки.

Патріоти до мозку кісток. І вони робитимуть все, щоб зробити США великою державою і утримати роль гегемона. Швидше за все, не війною, але від цього не легше нам. Тому що на війні нас не перемогти, а ось м'якою силою набагато легше, — стверджує він. Поширити

У Росії бояться, що Трамп може посилити підтримку України

Телеграм-канал “Військовий інформатор” закликає росіян не радіти факту президентства Трампа.

Те саме завершення війни Дональд Трамп у своїй голові може уявляти зовсім інакше, ніж як собі це уявляють обивателі чи влада Росії. <...> Трамп навпаки може піти на агресивні кроки, як посилення підтримки України, щоб спробувати натиснути і завершити все, але по-своєму, — бідкаються у Росії. Поширити

Ще один ворожий воєнний кореспондент Роман Сапоньков вважає, що радіти новому президентові немає сенсу.

Він також озвучив припущення, що Трамп може спробувати остаточно зруйнувати Росію.