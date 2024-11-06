Не треба радіти. Чому в Росії панікують через перемогу Трампа
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Не треба радіти. Чому в Росії панікують через перемогу Трампа

Трамп
Джерело:  online.ua

Попри те, що республіканець Дональд Трамп багатьом здається проросійським політиком, у країні-агресорці не надто втішені його перемозі на президентських виборах. Російська Z-спільнота, яка підтримує загарбницьку війну РФ проти України, вважає, що Трамп може ухвалити вкрай неочікувані та неприємні рішення щодо Москви.

Головні тези:

  • Популярні російські телеграм-канали та пропагандисти висловлюють обурення та страх після перемоги Трампа.
  • Вони також припускають, що республіканець може значно посилити підтримку України.

У Росії не тішать себе ілюзіями після перемоги Трампа

Російський провоєний Телеграм-канал Fighterbomber опублікував допис, в якому висловив надію на те, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім РФ “хоча б не стане гірше”. Він також сумнівається в тому, що республіканець зніме санкції з РФ, як обіцяв до перемоги.

Путінський пропагандисти Олександр Коц також закликав росіян не радіти передчасно.

Легше від перемоги Трампа нам точно не стане. Він розумний і непередбачуваний. А це небезпечно, — попередив він.

Ще один російський Телеграм-канал “Два майора” також не приховує паніки, стверджуючи, що людина з американським паспортом точно не бажає процвітання Росії, а це значить, що Трамп не надто відрізняється від Гарріс у своєму ставленні до Москви.

Російський воєнний блогер Роман Альохін звернув увагу на те, Трамп та його команда — затяті патріоти Америки.

Патріоти до мозку кісток. І вони робитимуть все, щоб зробити США великою державою і утримати роль гегемона. Швидше за все, не війною, але від цього не легше нам. Тому що на війні нас не перемогти, а ось м'якою силою набагато легше, — стверджує він.

У Росії бояться, що Трамп може посилити підтримку України

Телеграм-канал “Військовий інформатор” закликає росіян не радіти факту президентства Трампа.

Те саме завершення війни Дональд Трамп у своїй голові може уявляти зовсім інакше, ніж як собі це уявляють обивателі чи влада Росії. <...> Трамп навпаки може піти на агресивні кроки, як посилення підтримки України, щоб спробувати натиснути і завершити все, але по-своєму, — бідкаються у Росії.

Ще один ворожий воєнний кореспондент Роман Сапоньков вважає, що радіти новому президентові немає сенсу.

Він також озвучив припущення, що Трамп може спробувати остаточно зруйнувати Росію.

Трамп переміг. Ми не знаємо його поведінки — що і як він робитиме. Обрали главу ворожої держави. Чи захоче він, щоби Росія перемогла? А це йому навіщо? <...> Американці за нас не воюють, воюють проти нас, — висловив невдоволення ще один російський пропагандист Юрій Котьонок.

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