Не нужно радоваться. Почему в России паникуют из-за победы Трампа
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Политика
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Не нужно радоваться. Почему в России паникуют из-за победы Трампа

Трамп
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Источник:  online.ua

Несмотря на то, что республиканец Дональд Трамп многим кажется пророссийским политиком, в стране-агрессорке не слишком рады его победе на президентских выборах. Российское Z-сообщество, поддерживающее захватническую войну РФ против Украины, считает, что Трамп может принять крайне неожиданные и неприятные решения.

Главные тезисы

  • Популярные российские телеграмм-каналы и пропагандисты выражают возмущение и страх после победы Трампа.
  • Они также предполагают, что республиканец может значительно усилить поддержку Украины.

В России не тешат себя иллюзиями после победы Трампа

Российский провоенный Телеграмм-канал Fighterbomber опубликовал сообщение, в котором выразил надежду на то, что после возвращении Дональда Трампа в Белый дом “хотя бы не станет хуже". Он также сомневается в том, что республиканец снимет санкции с РФ, как обещал ранее.

Путинский пропагандисты Александр Коц также призвал россиян не радоваться преждевременно.

Легче от победы Трампа нам точно не станет. Он умен и непредсказуем. А это опасно, — предупредил он.

Еще один российский Телеграмм-канал "Два майора" также не скрывает паники, утверждая, что человек с американским паспортом точно не желает процветания России, а это значит, что Трамп не слишком отличается от Харрис в своем отношении к Москве.

Российский военный блогер Роман Алехин обратил внимание на то, что Трамп и его команда — ярые патриоты Америки.

Патриоты до мозга костей. И они будут делать все, чтобы сделать США великой державой и удержать роль гегемона. Скорее всего, не войной, но от этого нам не легче. Потому что на войне нас не победить, а вот мягкой силой гораздо легче, утверждает он.

В России боятся, что Трамп может усилить поддержку Украины

Телеграмм-канал "Военный информатор" призывает россиян не радоваться факту президентства Трампа.

Завершение войны Дональд Трамп в своей голове может представлять совсем иначе, чем как это представляют обыватели или власти России. Трамп наоборот может пойти на агрессивные шаги, как усиление поддержки Украины, чтобы попытаться надавить и завершить все, но по-своему, — жалуются в России.

Еще один вражеский военный корреспондент Роман Сапоньков считает, что радоваться новому президенту нет смысла.

Он также озвучил предположение, что Трамп может попытаться окончательно разрушить Россию.

Трамп победил. Мы не знаем его поведения — что и как он будет делать. Выбрали главу вражеского государства. Захочет ли он, чтобы Россия победила? А это ему зачем? Американцы за нас не воюют, воюют против нас, — выразил недовольство еще один российский пропагандист Юрий Котенок.

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