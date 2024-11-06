Не нужно радоваться. Почему в России паникуют из-за победы Трампа

Несмотря на то, что республиканец Дональд Трамп многим кажется пророссийским политиком, в стране-агрессорке не слишком рады его победе на президентских выборах. Российское Z-сообщество, поддерживающее захватническую войну РФ против Украины, считает, что Трамп может принять крайне неожиданные и неприятные решения.

В России не тешат себя иллюзиями после победы Трампа

Российский провоенный Телеграмм-канал Fighterbomber опубликовал сообщение, в котором выразил надежду на то, что после возвращении Дональда Трампа в Белый дом “хотя бы не станет хуже". Он также сомневается в том, что республиканец снимет санкции с РФ, как обещал ранее.

Путинский пропагандисты Александр Коц также призвал россиян не радоваться преждевременно.

Легче от победы Трампа нам точно не станет. Он умен и непредсказуем. А это опасно, — предупредил он. Поделиться

Еще один российский Телеграмм-канал "Два майора" также не скрывает паники, утверждая, что человек с американским паспортом точно не желает процветания России, а это значит, что Трамп не слишком отличается от Харрис в своем отношении к Москве.

Российский военный блогер Роман Алехин обратил внимание на то, что Трамп и его команда — ярые патриоты Америки.

Патриоты до мозга костей. И они будут делать все, чтобы сделать США великой державой и удержать роль гегемона. Скорее всего, не войной, но от этого нам не легче. Потому что на войне нас не победить, а вот мягкой силой гораздо легче, утверждает он. Поделиться

В России боятся, что Трамп может усилить поддержку Украины

Телеграмм-канал "Военный информатор" призывает россиян не радоваться факту президентства Трампа.

Завершение войны Дональд Трамп в своей голове может представлять совсем иначе, чем как это представляют обыватели или власти России. Трамп наоборот может пойти на агрессивные шаги, как усиление поддержки Украины, чтобы попытаться надавить и завершить все, но по-своему, — жалуются в России. Поделиться

Еще один вражеский военный корреспондент Роман Сапоньков считает, что радоваться новому президенту нет смысла.

Он также озвучил предположение, что Трамп может попытаться окончательно разрушить Россию.