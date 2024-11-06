Не нужно радоваться. Почему в России паникуют из-за победы Трампа

Несмотря на то, что республиканец Дональд Трамп многим кажется пророссийским политиком, в стране-агрессорке не слишком рады его победе на президентских выборах. Российское Z-сообщество, поддерживающее захватническую войну РФ против Украины, считает, что Трамп может принять крайне неожиданные и неприятные решения.
Главные тезисы
- Популярные российские телеграмм-каналы и пропагандисты выражают возмущение и страх после победы Трампа.
- Они также предполагают, что республиканец может значительно усилить поддержку Украины.
В России не тешат себя иллюзиями после победы Трампа
Российский провоенный Телеграмм-канал Fighterbomber опубликовал сообщение, в котором выразил надежду на то, что после возвращении Дональда Трампа в Белый дом “хотя бы не станет хуже". Он также сомневается в том, что республиканец снимет санкции с РФ, как обещал ранее.
Путинский пропагандисты Александр Коц также призвал россиян не радоваться преждевременно.
Еще один российский Телеграмм-канал "Два майора" также не скрывает паники, утверждая, что человек с американским паспортом точно не желает процветания России, а это значит, что Трамп не слишком отличается от Харрис в своем отношении к Москве.
Российский военный блогер Роман Алехин обратил внимание на то, что Трамп и его команда — ярые патриоты Америки.
В России боятся, что Трамп может усилить поддержку Украины
Телеграмм-канал "Военный информатор" призывает россиян не радоваться факту президентства Трампа.
Еще один вражеский военный корреспондент Роман Сапоньков считает, что радоваться новому президенту нет смысла.
Он также озвучил предположение, что Трамп может попытаться окончательно разрушить Россию.
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