Чітке лідерство президента Трампа. Зеленський відреагував на результати виборів у США

Команда Президента України Володимира Зеленського має взаємодію із командою лідера Республіканської партії США Дональда Трампа, який виграв президентські вибори. Про це заявив у вечірньому відеозверненні Зеленський.
Головні тези:
- Президент України відреагував на перемогу Дональда Трампа на виборах у США, відзначивши його чітке лідерство і висловивши підтримку.
- Зеленський нагадав про стратегічне партнерство між Україною та США, обговорене на зустрічах у вересні.
- Важливість двопартійної підтримки Сполучених Штатів та співпраці в сферах оборони, економіки та майбутнього після війни для України та всього вільного світу.
- Зеленський висловив переконання, що спільні зусилля двох країн сприятимуть настановленню справедливого миру в Україні та зміцненню міжнародної безпеки.
Зеленський висловився про перемогу Трампа
Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою.
Зеленський нагадав, що в цьому році вже говорив вже із президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови.
На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всіх пунктах Плану перемоги ми говорили. На зустрічі у Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні — у Конгресі, в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними.
Зеленський привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США
Про це ідеться в його дописі у соцмережі Х.
Він наголосив, що «саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні».
Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах.
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