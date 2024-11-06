Чітке лідерство президента Трампа. Зеленський відреагував на результати виборів у США

Зеленський висловився про перемогу Трампа

Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою.

Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45 президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі — peace through strength. І коли це буде принципом політики 47 президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана — люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський нагадав, що в цьому році вже говорив вже із президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови.

На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всіх пунктах Плану перемоги ми говорили. На зустрічі у Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні — у Конгресі, в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними.

Зеленський привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США

Про це ідеться в його дописі у соцмережі Х.

Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Поширити

Він наголосив, що «саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні».