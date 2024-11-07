Зеленский провел телефонный разговор с Трампом — о чем договорились
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом — о чем договорились

Владимир Зеленский
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом — о чем договорились
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил. что это был “прекрасный” разговор.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, отметив его историческую победу на выборах.
  • Зеленский выразил готовность к сотрудничеству и тесному диалогу с будущим президентом США.
  • Дональд Трамп становится 47-м президентом США, начиная свое второе президентство, а республиканцы захватили контроль над Сенатом.
  • Трамп победил на выборах, набрав 277 голосов избирателей, что привело к поражению Джо Байдена.
  • Женщина-кандидат Камала Харрис потерпела поражение, не смогла преодолеть барьер в своем претензии на вице-президентство.

О чем договорились Зеленский с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поздравил республиканца с исторической и убедительной победой, а также отметил его семью и команду за их работу.

Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и твердое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Трамп побеждает на выборах президента США

Во время выборов, проходивших 5 ноября в США, американский народ избрал Дональда Трампа 47-м президентом. Согласно последним данным, он набрал 277 голосов избирателей из 270 необходимых для победы.

Это произошло четыре года спустя после его поражения Джо Байдену.

Что важно понимать, лидер республиканцев станет первым президентом за более чем 120 лет, занимающим этот пост не подряд.

Дональду Трампу удалось получить большинство голосов во многих "шатких" штатах и даже там, где прогнозировали победу Камали Гаррис, к примеру в Пенсильвании и Айове.

Поражение вице-президента Камалы Гаррис знаменует собой второй случай за восемь лет, когда женщина стала кандидатом от главной партии, но не смогла преодолеть барьер.

Республиканцы также обеспечили контроль над Сенатом благодаря решающим победам: Берни Морено в Огайо, Джима Джастиса в Западной Виргинии и Деб Фишер, сохранившей свое место в Небраске.

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