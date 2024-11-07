Зеленський провів телефонну розмову з Трампом — про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Український лідер зазначив. що це була “чудова” розмова.

Про що домовилися Зеленський з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що привітав республіканця з «історичною та переконливою перемогою», а також відзначив його родину і команду за їхню роботу.

Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру. Володимир Зеленський Президент України

Трамп перемагає на виборах президента США

Під час виборів, які відбувалися 5 листопада у США, американський народ обрав Дональда Трампа 47-м президентом. Згідно з останніми даними, він набрав 277 голосів виборців з 270 необхідних для перемоги.

Це сталося через чотири роки після його поразки Джо Байдену.

Що важливо розуміти, лідер республіканців стане першим президентом за більш ніж 120 років, який обіймає цю посаду не поспіль.

Дональду Трампу вдалося отримати більшість голосів у багатьох “хитких” штатах та навіть там, де прогнозували перемогу Камалі Гарріс, до прикладу у Пенсільванії та Айові.

Поразка віцепрезидентки Камали Гарріс знаменує собою другий випадок за вісім років, коли жінка стала кандидатом від головної партії, але не змогла подолати бар’єр.

Республіканці також забезпечили контроль над Сенатом завдяки вирішальним перемогам: Берні Морено в Огайо, Джима Джастіса у Західній Вірджинії та Деб Фішер, яка зберегла своє місце в Небрасці.